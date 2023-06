Białoruski minister posłańcem Szojgu? Miał nakłaniać Reznikowa do podpisania aktu kapitulacji

Minister obrony Ołeksij Reznikow w jednym z najnowszych wywiadów wspomniał o wydarzeniu, do którego doszło 24 lutego 2022 roku, czyli w dniu rozpoczęcia rosyjskiej, pełnowymiarowej agresji na Ukrainę.

– Każdy ma swoje hobby. Nie znam osobiście rosyjskiego ministra obrony. Nie wiem, jaki jest jego poziom inteligencji, więc nie jestem gotowy, żeby to komentować. Jedyne, co mogę skomentować, to fakt, że zachował się dziwnie 24 lutego, kiedy poprosił ministra obrony Białorusi Wiktara Chrenina o przekazanie jego wiadomości – stwierdził ukraiński polityk. – Po obiedzie otrzymałem telefon od białoruskiego ministra z propozycją podpisania aktu kapitulacji. To było zabawne – powiedział Ołeksij Reznikow, którego słowa cytuje NEXTA.

Chrenin przekazał Ukrainie wiadomość od Szojgu? „Bardzo skrępowany”

O tej sytuacji ukraiński minister wspomniał nie po raz pierwszy. Już w przeszłości Reznikow mówił, że minister obrony Białorusi był „bardzo skrępowany i zakłopotany” całą sytuacją, a jednocześnie miał podkreślać, że kapitulacja będzie prowadziła do zakończenia „specjalnej operacji wojskowej” (w ten sposób rosyjska i białoruska propaganda określają pełnowymiarową wojnę w Ukrainie). Odpowiedź ministra obrony Ukrainy była stanowcza. – Powiedziałem, że chętnie przyjmiemy akt kapitulacji Federacji Rosyjskiej. Kropka – relacjonował Ołeksij Reznikow.

Już niemal półtora roku rosyjskie wojska prowadzą zbrodniczą agresję na terenie Ukrainy. Żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi atakują zarówno cele militarne jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Obecnie ukraińscy żołnierze prowadzą wyczekiwaną od miesięcy kontrofensywę, a dzięki niej odbijają tereny, nad którymi kontrolę przejęli okupanci.







