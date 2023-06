Afera na szczytach ukraińskich władz. Były wiceminister tymczasowo aresztowany

W styczniu tego roku odwołano ze stanowiska wiceministra ds. Wspólnot, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Wasyla Łozyńskiego.

Przetarg na zakup sprzętu po zawyżonych cenach

Były polityk został wcześniej zatrzymany przez funkcjonariuszy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy. „Wpadł” na gorącym uczynku, gdy odbierał łapówkę w wysokości 400 tys. dolarów.

Miała ona stanowić korzyść w zamian za „ustawienie” przetargu na zakup generatorów prądu po zawyżonych cenach. Oprócz Łozyńskiego zarzuty usłyszało czterech jego wspólników.

Łozyński aresztowany, ale może wpłacić kaucję

W poniedziałek, 19 czerwca, Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna Ukrainy poinformowała, że sąd częściowo przychylił się do wniosku śledczych i zgodził się na zastosowanie wobec Łozyńskiego tymczasowego aresztowania.

Wspomniany środek zapobiegawczy obowiązuje do 17 sierpnia. Podejrzany może jednak opuścić areszt, jeśli wpłaci 5 mln hrywien kaucji, tj. ok. 550 tys. zł. Należy dodać, że prokuratura wnioskowała do sądu o 10-krotnie wyższą kwotę, czyli 50 mln hrywien.

Jeśli dojdzie do wpłacenia kaucji, Łozyński będzie musiał m.in. stawiać się na każde wezwanie organów ścigania lub sądu, zwrócić paszport, informować o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania czy nosić urządzenie systemu dozoru elektronicznego.

Afera ws. eksportu ukraińskiego zboża

Przypomnijmy, że to już kolejna afera korupcyjna nad Dnieprem. Jak wynika z ustaleń Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, urzędnicy z obwodu odeskiego mieli przyjąć od firm eksportujących zboże nawet milion dolarów łapówek.

W zamian mieli gwarantować produktom bezproblemowe przejście testów laboratoryjnych. Śledczy zatrzymali trzech szefów prywatnych firm oraz byłego dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Fitosanitarnego w obwodzie odeskim oraz zastępcę Obwodowego Laboratorium Fitosanitarnego.

