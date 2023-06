Kontrofensywa Ukrainy trwa. Władimir Putin komentuje sytuację na froncie

W środę 21 czerwca Władimir Putin spotkał się z absolwentami uczelni wojskowych. Prezydent Rosji, który rozpętał wojnę z Ukrainą, zagrzewał młodych ludzi do zaangażowania w pracę w wojsku i innych służbach. Na marginesie komentował też kontrofensywę Ukraińców.

Putin o kontrofensywie

– Wierzę, że dzięki odwadze i bohaterstwu naszych żołnierzy, dzięki gotowości dowódców do odparcia wszelkich agresywnych działań przeciwko Rosji, wróg nie ma szans. Oni to rozumieją i teraz utknęli w martwym punkcie – stwierdził Władimir Putin, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

– Siły ukraińskie rozpoczęły (kontrofensywę – red.) 4 czerwca, angażując rezerwy strategiczne. Co ciekawe, obecnie obserwujemy pewną bezczynność – komentował Putin. Jak twierdził, „jest to spowodowane tym, że wróg ponosi poważne straty w ludziach i sprzęcie”.

– Nasi ludzie na Ukrainie rozbili 245 czołgów wroga i około 678 pojazdów opancerzonych różnego typu – twierdził Putin. Nie da się zweryfikować oficjalnie tych doniesień, patrząc jednak na praktyki rosyjskiej propagandy można założyć, że są to dane zawyżone. Zdaniem prezydenta Rosji niszczony jest sprzęt zarówno amerykański, jak i francuski. – Wrogie czołgi płoną aż miło – skwitował Putin.

Zełenski wspomniał o problemach

O kontrofensywie Ukrainy, która według jego słów postępuje „wolniej niż byśmy chcieli”, mówił w wywiadzie dla BBC Wołodymyr Zełenski. – Niektórzy ludzie są przekonani, że to hollywoodzki film i oczekują natychmiastowych rezultatów. To tak nie działa – mówił prezydent Ukrainy.

Jak wyjaśniał, jednym z głównych problemów ukraińskich wojskowych jest to, jak mocno ich kraj został zaminowany przez Rosjan. Wołodymyr Zełenski wskazał, że chodzi o obszar około 200 tys. kilometrów kwadratowych, na którym Rosjanie rozmieścili miny. – Niezależnie od tego, czego inni by chcieli, włączając w to próby nacisku na nas, z całym szacunkiem, będziemy czynili postępy na polu bitwy w taki sposób, jaki uznamy za najlepszy – zaznaczył prezydent. – Stawką jest życie ludzi – podkreślił Zełenski.

