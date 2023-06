„Świat znajdzie sposób, by pozbawić Putina życia”. Zełenski podał warunek

Władimir Putin podczas przemówienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu 16 czerwca stwierdził, że „użycie broni jądrowej przez Rosję jest z pewnością teoretycznie możliwe, jeśli istnieje zagrożenie suwerenności i integralności terytorialnej”. – Broń jądrowa została stworzona w celu zapewnienia naszego bezpieczeństwa w najszerszym tego słowa znaczeniu – kontynuował rosyjski przywódca. Putin wtrącił jednak, że na razie „nie ma takiej potrzeby”, choć odgrażał się, że Rosja ma więcej głowic jądrowych niż kraje NATO.

– Społeczność światowa nie pozwoli prezydentowi Władimirowi Putinowi, który wielokrotnie sugerował możliwość użycia broni nuklearnej, faktycznie użyć jej w Ukrainie – oświadczył w rozmowie z BBC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał jednak, że jego zdaniem rosyjski przywódca i tak by się na to nie zdecydował. – Myślę, że boi się o swoje życie. Wierzę, że jeśli nie przestanie grozić światu bronią nuklearną, świat znajdzie sposób, by pozbawić go życia – stwierdził.

Zełenski zaznaczył jednak, że przetransportowanie przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białoruś stanowi zagrożenie. – Ale całe to niebezpieczeństwo jest bardziej polityczne, bardziej medialne i informacyjne – ocenił. – Nie sądzę, aby był na to gotowy – podsumował.

Prezydent Rosji o użyciu broni jądrowej przez Rosję. USA monitorują sytuację

Wcześniej do słów Putina odniósł się Anthony Blinken. Sekretarz stanu USA, cytowany przez CNN podkreślił, że administracja Joe Bidena uważnie monitoruje sytuację. Dodał, że Stany Zjednoczone „nie mają powodu”, aby dostosowywać swoją taktykę nuklearną i „nie widzą żadnych oznak”, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej.

Pod koniec lutego pojawiły się doniesiena, że według dwóch bliskich osób Kremlowi Władimir Putin rozważał możliwość użycia broni jądrowej w Ukrainie. Doszedł jednak do wniosku, że nawet ograniczone uderzenie nie przyniesie Rosji żadnych korzyści. – On nie ma powodu, aby nacisnąć guzik. Jaki jest sens bombardowania Ukrainy? Jeśli zdetonujesz bombę atomową na Zaporożu wszystko będzie napromieniowane i nie będziesz mógł tam wejść, a to rzekomo jest Rosja – mówił były rosyjski w rozmowie z "Financial Times".

Czytaj też:

Władimir Putin miał plan się zemścić. Ekspert ujawnił, co poszło nie takCzytaj też:

Władimir Putin o ukraińskiej kontrofensywie. „Nie mają żadnych szans”