30 starć w ciągu doby. Rosjanie mieli stracić blisko 700 żołnierzy

W nocy z czwartku na piątek, tj. z 22 na 23 czerwca, Rosjanie przeprowadzili kolejny ostrzał terytorium Ukrainy.

Próba zniszczenia lotniska w obwodzie chmielnickim

Najeźdźcy wystrzelili z samolotów 13 pocisków manewrujących – Ch-101 oraz Ch-555 – których celem było lotnisko wojskowe w obwodzie chmielnickim. Na szczęście, żadnej z rakiet nie udało się osiągnąć celu.

„Ataki przeprowadzono (...) przy użyciu czterech bombowców Tu-95MS. Siły Obrony Powietrznej zniszczyły wszystkie 13 pocisków manewrujących Kh-101/Kh-555, większość z nich nad obwodem chmielnickim” – czytamy w najnowszym komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy.

Ponadto, we wczesnych godzinach porannych udało się zestrzelić w obwodzie donieckim rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 „Aligator”. Warto dodać, że koszt zakupu jednej takiej maszyny wynosi aż kilkanaście milionów dolarów.

30 starć z najeźdźcami w ciągu doby

Przypomnijmy: 5 czerwca władze Ukrainy oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie wyczekiwanej od wielu miesięcy kontrofensywy.

Jej dotychczasowe efekty można streścić krótko – armia ukraińska powoli, ale konsekwentnie posuwa się do przodu i wyzwala kolejne miejscowości spod okupacji Rosjan.

Walki toczą się obecnie przede wszystkim w obwodzie donieckim.W ciągu minionej doby doszło do aż 30 starć pomiędzy żołnierzami ukraińskimi i rosyjskimi.

„Wróg nadal koncentruje swoje główne wysiłki na odcinkach frontu [w pobliżu miejscowości – red.] Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja straciła w ciągu doby kilkuset żołnierzy

Jak wynika z szacunków ukraińskiego sztabu, w wyniku wspomnianych starć okupanci ponieśli dotkliwe straty. Zginęło 680 rosyjskich żołnierzy oraz zniszczono m.in. 44 systemy artyleryjskie i 15 bojowych wozów piechoty.

Ukraińcy twierdzą, że od początku inwazji Rosjanie stracili nad Dnieprem ponad 223 tys. żołnierzy. Liczba ta obejmuje wszystkich, którzy zostali wyeliminowani z walki, czyli zabitych, rannych albo wziętych do niewoli.

Dla porównania, w trakcie trwającej blisko dekadę napaści Związku Radzieckiego na Afganistan – tj. od grudnia 1979 r. do lutego 1989 r. – zginęło ok. 15 tys. żołnierzy radzieckich.

Skala strat w sprzęcie jest równie porażająca. Rosjanie mieli stracić np. ok. 4 tys. czołgów, ok. 8 tys. pojazdów opancerzonych, ok. 4 tys. systemów artyleryjskich czy ok. śmigłowców.

