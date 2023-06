NA ŻYWO: Szef rosyjskiego wywiadu mówił o Polsce. „Ich marzenie o Ukrainie jest żywe”

14:01 Eksplozje w położonym nieopodal Krymu mieście Geniczesk.



twitter.com 13:46 Senatorowie USA przygotowali rezolucję, zgodnie z którą jakiekolwiek użycie broni jądrowej przez Rosję lub Białoruś powinno być zakwalifikowane jako atak na NATO, a co z tym idzie skutkować uruchomieniem artykułu 5. Paktu Północnoatlantyckiego.



Senatorowie USA chcą odstraszyć Rosję. „Takie działania należy zakwalifikować jako atak na Sojusz” 13:41 Ukraina odzyskała ciała 51 poległych żołnierzy – poinformowało Ministerstwo ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych. 13:12 Były prezydent USA Barack Obama odniósł się do zarzutów, że w 2014 roku kraje Zachodu, w tym USA, zlekceważyły zagrożenie i pozwoliły Rosjanom zająć Krym.



- Na bezprawną aneksję Krymu zareagowaliśmy w taki sposób, jaki był wówczas możliwy - powiedział na antenie CNN Obama. - Rzuciliśmy wyzwanie Putinowi, ale przy uwzględnieniu dostępnych instrumentów i sytuacji, w której znajdowała się wtedy Ukraina - dodał. 13:03 Szef Grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn znów zaatakował rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu. - Ukraina przez osiem lat nie bombardowała Doniecka, tylko rosyjskie pozycje - powiedział na najnowszym nagraniu. - Siły Zbrojne Ukrainy nie zamierzały atakować Rosji żołnierzami NATO, rosyjskie Ministerstwo Obrony oszukuje opinię publiczną i prezydenta - stwierdził. 12:51 Rosjanie ostrzelali budynek miejskiej firmy transportowej w Chersoniu. Jak informują lokalne władze, zginęło dwóch pracowników. Do ostrzału doszło w piątek rano. 12:36 Brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że Rosja ostatnio wzmocniła obronę bazy Floty Czarnomorskiej w okupowanym Sewastopolu na Krymie. Zwiększono m.in. liczbę pływających zagród dla delfinów butlonosych. Celem specjalnie wyszkolonych ssaków morskich ma być najprawdopodobniej zwalczanie nurków.



Rosjanie „werbują” delfiny do armii. Ssaki mają zwalczać nurków na Krymie 12:30 Tak według brytyjskiego ministerstwa obrony wygląda obecnie sytuacja na froncie.



twitter.com 12:01 Izrael nie przekaże broni Ukrainie. Izraelski premier Benjamin Netanjahu stwierdził w rozmowie z "Jersualem Post", że jego kraj nie przekaże Ukrainie broni. - Mamy “granicę” wojskową z Rosją. Nasi piloci latają obok rosyjskich pilotów na niebie Syrii. Uważam, że musimy mieć swobodę działania przeciwko irańskim próbom ustanowienia pozycji wojskowych na naszej północnej granicy - wyjaśnił. Jak dodał, obawia się również sytuacji, w której izraelska broń mogłaby zostać przejęta przez Rosjan na polu bitwy, a później trafiłaby w ręce Irańczyków. 11:33 Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, Ukraińcy nie zdobyli przewagi strategicznej. Żadne z ich działań nie stworzyło warunków przełomowych w skali operacyjnej na co, jak wynikało z ich deklaracji, się zanosiło. I czego oczekiwał i nadal oczekuje Zachód - pisze dla "Wprost" gen. Waldemar Skrzypczak.

To może mocno pokrzyżować zamiary Ukraińców? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: 50 proc. brygad już walczy 11:03 W ciągu minionej doby doszło do aż 30 starć z rosyjską armią. Jak szacuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, najeźdźcy stracili w tych starciach blisko 700 żołnierzy.

30 starć w ciągu doby. Rosjanie mieli stracić blisko 700 żołnierzy 10:43 Turecka firma Baykar będzie produkować drony bojowe Bayraktar TB2 i Bayraktar Akinci w Ukrainie od 2025 roku - zapowiedział Haluk Bayraktar, dyrektor generalny firmy. 10:14 W nocy Rosjanie ostrzelali przedmieścia Zaporoża. W ataku nikt nie zginął - informuje agencja Ukrinform. 9:53 Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe SZU Natalia Humeniuk przekazała, że Rosjanie nasilają ostrzał prawego, kontrolowanego przez Ukrainę, brzegu Dniepru. - Zaczęli ostrzeliwać okolice Mostu Antonowskiego, czego wcześniej nie robili. Mszczą się za atak na Most Czonharski - oceniła. 9:23 Brytyjski wywiad wojskowy w najnowszej analizie zauważa, że Rosjanie znacząco zwiększyli bezpieczeństwo głównej bazy Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. “W ostatnich tygodniach ochronę portu wzmocniono, zwiększając liczbę wyszkolonych ssaków morskich. Zdjęcia pokazują, że liczba pływających zagród dla nich podwoiła się. Przetrzymywane w nich są prawdopodobnie delfiny butlonose” - twierdzą Brytyjczycy. 8:45 Nexta informuje o eksplozjach w Mariupolu.

twitter.com 8:13 Mer Charkowa szacuje, że miasto potrzebuje około 9,5 miliarda euro na odbudowę zniszczonych przez Rosjan budynków i infrastruktury. - To ogromne wyzwanie, z którym żadne miasto w Ukrainie nie jest w stanie sobie poradzić - oświadczył podczas zorganizowanej w Londynie konferencji o odbudowie Ukrainy. Jak dodał, obecnie bez własnych mieszkań pozostaje 150 tys. mieszkańców, zniszczona jest połowa szkół i przedszkoli. 8:09 Sztab Generalny SZU przekazał, że dziś rano w obwodzie donieckim siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 7:44 Rosyjski czołg T-90M zniszczony w obwodzie donieckim.

twitter.com 7:20 Rosjanie zaatakowali obwód chmielnicki.

"W nocy 23 czerwca 2023 r. wróg zaatakował Ukrainę z samolotów strategicznych. Tym razem celem rosyjskich rakiet było lotnisko wojskowe w obwodzie chmielnickim" - poinformowały Ukraińskie Siły Powietrzne na Telegramie.



"Wszystkie 13 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-555 zostało zniszczonych przez obronę powietrzną, większość z nich w obwodzie chmielnickim. Ponadto obrońcy nieba zniszczyli bezzałogowy samolot zwiadowczy niezidentyfikowanego typu" - dodano w komunikacie. 7:02 Jak donosi Ukrinform, w piątek po północy na terytorium całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. 6:35 - Rosjanie każdego dnia tracą ludzi i sprzęt wojskowy, ale nadal atakują, próbując wypełnić rozkazy Kremla dotyczące pełnej okupacji obwodów donieckiego i ługańskiego - powiedziała wiceminister Hanna Malar. 6:08 Trwa ofensywa ukraińskiej armii na południu kraju. Są częściowe sukcesy. W tej chwili wojska ukraińskie odpychają rosyjskich okupantów i wyrównują linię frontu - informuje "Ukraińska Prawda" powołując się na wypowiedź wiceminister obrony Ukrainy.

