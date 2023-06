Kadyrow zareagował na bunt Prigożyna. Po czyjej stronie stanął?

Przewrót w Rosji? Śledź naszą relację na żywo

Konflikt pomiędzy Kremlem a Grupą Wagnera eskaluje. Jewgienij Prigożyn zapewnia, że kolejne grupy rosyjskich żołnierzy przechodzą na jego stronę. – Działania, które podzieliły naszą jedność, są w rzeczywistości odwrotem od naszego narodu, od naszych towarzyszy broni, którzy teraz walczą na froncie. To jest cios zadany naszemu krajowi i naszemu narodowi w plecy – powiedział rosyjski prezydent.

Kadyrow przerwał milczenie. Jak odpowiedział na bunt Prigożyna?

Wkrótce na telegramowym koncie Grupy Wagnera pojawił się złowieszczy komunikat. To odpowiedź na słowa rosyjskiego przywódcy. „Władimir Putin dokonał złego wyboru. Tym gorzej dla niego. Już niedługo będziemy mieli nowego prezydenta” – przekazano.

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał powstanie kierowane przez założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna „haniebną zdradą”. „Wszystko, co się dzieje, to nóż w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!” – czytamy w komunikacie na jego kanale telegramowym.

Eskaluje konflikt między Kremlem a Prigożynem. Głos zabrał inny sojusznik

Kadyrow oświadczył, że „w pełni popiera każde słowo” przemówienia Władimira Putina i że „bojownicy Ministerstwa Obrony i Gwardii Rosyjskiej w Czeczenii wyjechali już do stref napięcia”. „Zrobimy wszystko, aby zachować jedność Rosji i chronić jej państwowość!” – zapewnił czeczeński przywódca.

Pojawił się też apel do bojowników. „Nie daj się nabrać na prowokacje. Bez względu na to, jakie cele zostaną wam postawione, bez względu na to, jakie otrzymacie obietnice, bezpieczeństwo państwa i spójność rosyjskiego społeczeństwa są w takiej chwili ponad wszystko! Zobaczcie, jak nasi wrogowie na Zachodzie wykorzystują tę sytuację. Ile faszerowania, ile kłamstw, ile fałszywych apeli, którymi straszą naszych obywateli, stwarzają niebezpieczeństwo destabilizacji sytuacji. I to są spodziewane konsekwencje zdradzieckiego marszu Prigożyna” – podsumował.

