Niepokojące ustalenia ws. zaporoskiej elektrowni. „Sytuacja nigdy nie była tak poważna jak teraz”

W czwartek, 22 czerwca, prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał alarmujące ustalenia ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZNPP). Jak ustaliły ukraińskie służby, Rosjanie rozważają dokonanie ataku terrorystycznego w Enerhodarze. To największy tego rodzaju obiekt w całej Europie, który od marca ubiegłego roku Rosjanie okupują.

Ostrzeżenie ws. zaporoskiej elektrowni. „Atak może nastąpić w ciągu minut”

Do jej chłodzenia była wykorzystywana woda ze zlokalizowanego na Dnieprze Zbiornika Kachowskiego. Niestety, zbiornik niemal całkowicie wysechł wskutek wysadzenia przez Rosjan 6 czerwca tworzącej go zapory. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi ostrzegał niedawno, że bezpieczeństwo elektrowni w Enerhodarze jest „wyjątkowo kruche”.

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Kyryło Budanow jest przekonany, że plan wysadzenia przez okupantów elektrowni jądrowej Zaporoże „został w pełni opracowany i zatwierdzony, a zagrożenie nigdy nie było tak duże jak teraz”.

W rozmowie z „The New Statesman” szef GUR przekonywał, że Rosja zakończyła przygotowania do ataku terrorystycznego na ZNPP. – Jedynym elementem, którego brakuje, jest polecenie do działania. W takim wypadku może to nastąpić w ciągu kilku minut – powiedział.

Szef ukraińskiego wywiadu: Rosja rozważa stworzenie katastrofy nuklearnej

Ukraiński wywiad ustalił, że siły rosyjskie przemieściły pojazdy z materiałami wybuchowymi do czterech z sześciu bloków energetycznych. Nie wiadomo, czy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uzyskała dostęp do tych bloków podczas swojej wizyty 15 czerwca.

Zdaniem szefa GUR rozkaz Władimira Putina o przeprowadzeniu ataku terrorystycznego na ZNPP może być spowodowany klęską rosyjskich sił okupacyjnych na lewym brzegu Dniepru. – Rosja rozważa stworzenie katastrofy nuklearnej jako zabezpieczenie przed dalszym postępem Sił Obronnych Ukrainy – ostrzega Budanow.

Jednocześnie zdaniem Budanowa istnieje ryzyko, że Federacja Rosyjska może przeprowadzić atak na ZNPP z wyciekiem promieniowania jako „środkiem zapobiegawczym” w celu zatrzymania ukraińskiej operacji ofensywnej i zamrożenia linii frontu w obecnym kształcie.

