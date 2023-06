NA ŻYWO: Władimir Putin ruszył na południe. „Powitał go adorujący tłum”

Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że rosyjski generał Siergiej Surowikin został aresztowany pod zarzutem zdrady. Co znamienne, wcześniej pojawiły się spekulacje, że Surowikin wiedział o planowanym buncie Jewgienija Prigożyna.



Podczas audiencji generalnej papież Franciszek wezwał wiernych do modlitwy za naród ukraiński. – Na Ukrainie jest tyle cierpienia, nie zapominajmy o tym – podkreślił papież. Jednocześnie ubolewał, że fundusze muszą być wydawane „na broń, a nie na żywność”.



Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie sobotnich wydarzeń w Rosji. Jak się okazuje, jest bardzo możliwe, że Prigożyn wcale nie planował „Marszy Sprawiedliwości”, a decyzję o nim podjął dwa dni wcześniej.



Żyjąc w Polsce możemy sobie tylko wyobrażać, jak wygląda przebywanie na froncie. Realia z Zaporoża opisał w swoim nagraniu w mediach społecznościowych ukraiński wojskowy.



Kolejne sukcesy ukraińskie armii



W ciągu ostatniej doby samoloty bojowe dokonały 11 uderzeń w rejony koncentracji personelu wroga, pięć w przeciwlotnicze systemy rakietowe i jeden w stanowisko dowodzenia wroga. W ramach podróży roboczej do Dagestanu Władimir Putin odwiedził kompleks architektoniczno-archeologiczny Cytadeli Naryn-Kala oraz meczet Derbent Dżuma, które mają status pomników federalnych i zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - informuje Kreml



Z podróży pojawiła się relacja fotograficzna. Sky News zauważa, że rosyjski przywódca witany był przez "adorujący go tłum" Kreml może wykorzystać aresztowanie generała armii Federacji Rosyjskiej Siergieja Surowikina jako kozła ofiarnego, aby uzasadnić ewentualną restrukturyzację rosyjskiego kierownictwa wojskowego.



Analitycy ISW twierdzą, że w ten sposób Kreml będzie stała się wyjaśnić, dlaczego rosyjska armia i agencje bezpieczeństwa wewnętrznego źle zareagowały na powstanie.

