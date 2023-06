Thunberg spotkała się z Zełenskim w Kijowie. Zainaugurowali nową inicjatywę

Powodem dla którego Thunberg pojawiła się w Kijowie była inauguracja działalności Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Środowiskowych Konsekwencji Wojny. Zadaniem grupy będzie zdefiniowanie i wpływu, jaki rosyjska agresja ma system ekologiczny Ukrainy.



– Dziękuję, że jesteście teraz w Kijowie. To niezwykle ważny sygnał poparcia dla Ukrainy. Naprawdę potrzebujemy waszej profesjonalnej pomocy – mówił Wołodymyr Zełenski na spotkaniu.

Thunberg krytykuje światowych przywódców

Jednym z tematów spotkania były skutki wysadzenia przez Rosjan tamy Nowa Kachowka wskutek czego zalane zostały olbrzymie połacie terenu w obwodzie chersońskim. Zniszczenie konstrukcji miało katastrofalne skutki zarówno dla ludzi zamieszkujących pobliskie miejscowości, jak i dla środowiska naturalnego i rolnictwa. Zełenski, mówiąc o Nowej Kachowce podkreślił, że na zalanych terenach wciąż mieszkają ludzie,którym trzeba pomóc, dodał również, że należy pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za dokonanie ekobójstwa.

Do sprawy tamy odniosła się również Greta Thunberg, która skrytykowała reakcję światowych przywódców na wydarzenia w obwodzie chersońskim. – Świat nie zareagował odpowiednio na tę zbrodnię ekobójstwa. Musimy mówić głośniej o jej skutkach i o tym, co dzieje się obecnie w Ukrainie – powiedziała. Aktywistka dodała, że dołoży wszelkich starań by zaangażować przedstawicieli światowych organizacji środowiskowych w dialog z nowo powołaną grupą.

Według szacunków wysadzenie tamy Nowa Kachowka wygenerowało straty sięgające 1,2 miliarda euro. Trudno jednak ocenić jakie dokładnie będą jego długotrwałe skutki.

