Zełenski upamiętnił rocznicę wyzwolenia Wyspy Węży. „Nasi żołnierze zatrzymali ich i wypędzili”

Przypomnijmy: jednym z symboli bohaterskiej walki Ukraińców z rosyjską agresją stała się obrona Wyspy Węży.

Słowa z Wyspy Węży, które przeszły do historii

To niewielka, ale strategicznie położona wyspa na Morzu Czarnym, w pobliżu Odessy. Już pierwszego dnia inwazji – tj. 24 lutego 2022 r. – do Wyspy Węży zbliżył się rosyjski okręt wojenny, którego załoga wezwała Ukraińców do poddania się.

W odpowiedzi jeden z ukraińskich strażników granicznych powiedział „Rosyjski okręcie wojenny, spie***** (po ukraińsku użyte zostało „idi na ch**” – red.)”. Ukraińskie ministerstwo obrony podało, że autorem tych słów był Roman Hrybow, który w marcu 2022 r. został odznaczony medalem.

Pierwsza rocznica wyzwolenia Wyspy Węży

Wyspa Węży została wyzwolona spod rosyjskiej okupacji 30 czerwca 2022 r., czyli dokładnie rok temu. Z tej okazji prezydent Wołodmyr Zełenski opublikował okolicznościowy wpis na Twitterze.

„To jedno z naszych najważniejszych zwycięstw. Przypomnijmy, że wiosną ubiegłego roku nikt nie oczekiwał od Ukrainy, że będziemy w stanie zrealizować to podstawowe zadanie obronne – zapewnić bezpieczeństwo Wyspie Węży, a co za tym idzie znacznej części wód Morza Czarnego. Ale nasi żołnierze zrobili to. Rosyjscy terroryści potrzebowali Wyspy Węży, aby zniszczyć całe południe naszego kraju, naszą piękną Odessę i inne miasta. Nasi żołnierze zatrzymali ich i wypędzili z Wyspy Węży” – czytamy we wpisie prezydenta Ukrainy.

„Będzie filarem bezpieczeństwa wolnego świata”

Warto przypomnieć, że podczas niedawnej wizyty w Londynie premier Ukrainy Denys Szmyhal wręczył królowi Karolowi III figurkę, która upamiętnia właśnie wyzwolenie Wyspy Węży.

„Ukraina i Ukraińcy są znacznie silniejsi niż ktokolwiek o nas myśli. Czasami silniejsi niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o sobie. Dzięki temu, co nasi ludzie potrafią zrobić w konfrontacji z rosyjskimi terrorystami, ujawniamy całemu światu i sobie nową siłę Ukrainy – prawdziwą siłę. Siły, której nigdy nie stracimy i która zawsze będzie filarem bezpieczeństwa wolnego świata” – uzupełnił Zełenski.

Czytaj też:

Wysłannik papieża pojawił się w Moskwie. „Kościół nie myli odpowiedzialności”Czytaj też:

Prawie 900 mln dol. dla Ukrainy. Prezes MFW chwali postępy ekipy Zełeńskiego