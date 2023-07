NA ŻYWO: 50 tysięcy Rosjan pod Bachmutem. Ukraińcy ostrzegają przed atakiem

7:30 Generał Mark Milley przyznał również, że nie jest zaskoczony, że postępy w ukraińskiej kontrofensywie są wolniejsze do niektórych przewidywań. - To zajmie sześć, osiem, dziesięć tygodni i będzie bardzo trudne. To będzie bardzo długie i bardzo, bardzo krwawe przedsięwzięcie. I nikt nie powinien mieć co do tego złudzeń - zaznaczył. 7:15 Stany Zjednoczone rozważają dostarczenie Ukrainie amunicji kasetowej - informuje Sky News. Jak podaje stacja, Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley oświadczył, że "trwa proces decyzyjny". 6:37 Tak według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wygląda obecnie sytuacja na froncie.

twitter.com 6:27 Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, podkreślił na antenie Radia Swoboda, że ewentualny atak terrorystyczny Rosji na okupowaną elektrownię atomową w Zaporożu zostanie uznany za "użycie broni jądrowej przeciwko ludności cywilnej". - Dlatego będziemy bardzo uważnie obserwować, jeśli nie daj Boże tak się stanie, jaka będzie reakcja świata na te wydarzenia - dodawał.

