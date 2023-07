Ta decyzja doprowadzi Putina do furii? Cztery kraje mają dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa

Kilka państw jest blisko zawarcia porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – podaje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Z medialnych doniesień wynika, że porozumienie w tej sprawie może zostać podpisane jeszcze przed szczytem NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca.

Cztery kraje podpiszą umowy z Ukrainą? Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa

Umowa ma dotyczyć gwarancji na tzw. okres przejściowy przed przystąpieniem Ukrainy do NATO, co będzie możliwe po zakończeniu wojny, którą rozpętała Rosja. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, właściwe umowy z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi są już prawie gotowe.

Każdy z krajów ma podpisać oddzielne zobowiązania. Co ciekawe, w umowach miały pojawić się zapisy dotyczące broni, szkoleń, pomocy wojskowej i finansowej. „Powinno to pozwolić Kijowowi na obronę bez bezpośredniej interwencji państw-gwarantów” – podsumowuje „Ukraińska Prawda”.

Wojna w Ukrainie. Kolejny atak na Kijów

W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojsko wydało rozkaz przeprowadzenia ataku na Kijów z użyciem dronów. Nastąpił on po 12-dniowej przerwie od poprzednich nalotów na stolicę Ukrainy. Ukraiński system obrony powietrznej zneutralizował cele wroga. Dotychczas nie ma informacji o poszkodowanych i uszkodzeniach.

Dzień wcześniej Wołodymyr Zełenski po raz kolejny przestrzegał przed prowokacją, której przeprowadzenie mogą planować rosyjscy okupanci. Jak stwierdził prezydent Ukrainy, istnieje „poważne zagrożenie”, ponieważ Rosja jest technicznie gotowa do przeprowadzenia operacji, w ramach której doprowadzi do eksplozji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, co może skutkować uwolnieniem promieniowania. Z ustaleń ukraińskiego wywiadu wynika, że Rosjanie „stopniowo opuszczają terytorium elektrowni”.

