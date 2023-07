NA ŻYWO: Miedwiediew pisze o przyszłości. „Diametralna różnica poglądów na dalszy rozwój ludzkości”

07:23 Władimir Putin ma dylemat ws. wojny w Ukrainie. Musi wybrać jedną ze stron



Władimir Putin ma dylemat ws. wojny w Ukrainie. Musi wybrać jedną ze stron 07:08 Ramzan Kadyrow zdementował plotki o swojej chorobie



twitter.com 06:56 Na kanałach Telegramu Grupy Wagnera pojawił się wpis, w którym poinformowano o zawieszeniu naboru najemników.



W związku z czasowym brakiem udziału w wojnie w Ukrainie i przeprowadzką na Białoruś, firma zawiesza na miesiąc pracę regionalnych centrów rekrutacji najemników. 06:35 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że ostatniej nocy rosyjscy okupanci przeprowadzili ataki rakietowe i powietrzne, używając 12 kierowanych pocisków manewrujących i przeciwlotniczych oraz ośmiu UAV typu Shahed. Ich celem byłya obiekty infrastruktury cywilnej.



„Trzy pociski manewrujące i osiem szturmowych UAV zostało zniszczonych przez siły i środki obrony powietrznej” – czytamy w raporcie. 06:25 Rosyjscy propagandyści donoszą o potężnej eksplozji w Primoro-Achtarsku w Kraju Krasnodarskim, w pobliżu lotniska wojskowego.



twitter.com 06:20 Dimitrij Miedewiediew uważa, że ​​to, co dzieje się wokół Ukrainy, to „nie tylko konflikt regionalny, ale totalna konfrontacja Zachodu z resztą świata”.



Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stwierdził, że „przyczyną konfrontacji jest diametralna różnica poglądów na dalszy rozwój ludzkości”. Śledź relację o wojnie w Ukrainie.

Rosjanie uderzyli w Igę Świątek. Mają wobec Polki poważny zarzutCzytaj też:

Zadziwiające ustalenia rosyjskich dziennikarzy. Wiadomo, co Putin robił w czasie buntu Prigożyna