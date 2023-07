Miliony Ukraińców musiały uciekać przed wojną. Brytyjski wywiad podał dane o uchodźcach

W najnowszym komunikacie dotyczącym sytuacji w związku z wojną w Ukrainie, brytyjskie ministerstwo obrony pochyliło się nad Ukraińcami, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w wyniku trwających walk.

Ponad 6 mln Ukraińców pozostaje uchodźcami

Brytyjski wywiad zwrócił uwagę, że 29 czerwca władze ukraińskie poinformowały, że od lipca 2022 roku, na mocy przepisów o stanie wyjątkowym, ewakuowano 139 000 obywateli ze stref walk na kontrolowanych przez Ukrainę obszarach obwodów donieckiego, charkowskiego i chersońskiego. „To tylko jedna część trwającego na Ukrainie szerszego kryzysu przesiedleń” – zaznaczyli Brytyjczycy.

Resort przywołał szacunki ONZ, według których 6,3 mln Ukraińców pozostaje uchodźcami, a ponad 5 mln to uchodźcy wewnętrzni. Przed wojną populacja Ukrainy liczyła 44 mln osób. Oznacza to, że „jedna czwarta Ukraińców została zmuszona do opuszczenia swoich domów w wyniku rosyjskiej inwazji”.

W pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji UNHCR wskazywał, że „zdecydowana większość uchodźców i wewnętrznie przemieszczonych Ukraińców – odpowiednio około 77 procent i 79 procent – chce wrócić do domu, jednak tylko 12 procent zarówno uchodźców, jak i przesiedleńców planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech miesięcy”. Około 18 procent ankietowanych uchodźców wciąż nie było wówczas zdecydowanych, czy chcą wrócić do domów.

Polska kierunkiem ucieczki

Znaczna część uchodźców z Ukrainy, która uciekła za granicę, obrała za kierunek Polskę. W najnowszym komunikacie Straż Graniczna poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji, czyli od 24 lutego 2022 roku, przez granicę polsko-ukraińską do Polski odprawiono 13,214 mln uchodźców z Ukrainy, a w odwrotnym kierunku – 11,381 mln osób.

W niedzielę 2 lipca z Ukrainy do Polski wjechało 33,4 tys. osób, a do Ukrainy wróciło 42,9 tys. osób.

