Niespodziewane słowa Putina. „Ukraina ma prawo zapewnić sobie bezpieczeństwo”

Władimir Putin powiedział dziennikarzom, że każde państwo na świecie ma prawo wybrać sposób, w jaki chce osiągnąć swoje bezpieczeństwo. – Jest tylko jedno ograniczenie. To, że jedno państwo osiąga bezpieczeństwo, nie powinno to powodować zagrożenia dla innego państwa – mówił prezydent Rosji.

– Zakładamy, że ta zasada, wielokrotnie deklarowana w różnych dokumentach międzynarodowych, będzie brana pod uwagę. Dla nas nie ma niczego niezwykłego w tym, że zarówno NATO, jak i G7 złożyli Ukrainie deklaracje. Nie jesteśmy przeciwni takim dyskusjom, ale powtarzam jeszcze raz – pod obowiązkowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa Rosji – podkreślił przywódca.

Prezydent Rosji kilkukrotnie powtórzył, że potencjalne członkostwo Ukrainy w NATO stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. – Jednym z powodów "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę – red.) jest zagrożenie związane ze wstąpieniem Ukrainy do NATO. Jestem pewien, że nie zwiększy to bezpieczeństwa samej Ukrainy, a wręcz przeciwnie – uczyni świat bardziej niebezpiecznym i doprowadzi do dodatkowych konfliktów na arenie międzynarodowej – stwierdził Władimir Putin.

Szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg: Ukraina stanie się członkiem sojuszu

Sekretarz generalny NATO powiedział podczas szczytu NATO w Wilnie, że został przyjęty pakiet, który „zbliża Ukrainę do NATO”. – Wieloletni program wsparcia praktycznego, ustanawiający nową Radę NATO-Ukraina, a także potwierdzenie, że Ukraina stanie się członkiem NATO – przekazał Jens Stoltenberg i zapowiedział, że posiedzenie inauguracyjne rady rozpocznie się za kilka minut.

– Jest to forum, gdzie Ukraina oraz sojusznicy z NATO spotykają się jak równi. Prowadzone są konsultacje kryzysowe i wspólnie podejmowane są decyzje. Ukraina jest teraz bliżej NATO, niż była kiedykolwiek wcześniej. Sojusznicy potwierdzili, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu i uzgodnili, że zostaje usunięty wymóg dotyczący planu działań na rzecz członkostwa – podkreślił Jens Stoltenberg.

Sekretarz generalny NATO zaznaczył, że ta decyzja zmieni drogę Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Proces ten nie będzie już procesem dwuetapowym, lecz jednoetapowym – przekazał. Jednocześnie nie zostały ujawnione ramy czasowe akcesji Ukrainy do NATO.

