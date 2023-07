Putin chce odizolować Prigożyna. Ma plan wobec wagnerowców

Instytut Studiów nad Wojną zwrócił uwagę na wywiad Putina dla „Kommiersanta”, w którym rosyjski przywódca relacjonował spotkanie z Prigożynem i 35 członkami prywatnej grupy wojskowej.

Władimir Putin powiedział „Kommersiantowi”, że podczas spotkania złożył najemnikom kilka ofert. Jedna z nich miała dotyczyć możliwości pozostania bojowników na służbie. Mieliby oni zostać wcieleni do rosyjskiej armii, ale ich działaniami kierowałby nadal ich dotychczasowy dowódca Andriej Troczew, znany pod pseudonimem „Siwy”.

Wielu najemników miało na to przystać. – Wielu z nich skinęło głowami, kiedy to powiedziałem – miał relacjonować Putin. Odmówić miał jednak Prigożyn. – Chłopcy się na to nie zgodzą – miał według Putina powiedzieć lider wagnerowców, który według relacji prokremlowskiej gazety siedział z przodu i nie zauważył ich aprobaty. Putin prawdopodobnie podkreślił odmienną reakcję Prigożyna, aby przedstawić go jako problematycznego w przeciwieństwie do lojalnych dowódców Grupy Wagnera.

Spotkanie Putin-wagnerowcy. Prigożyn na bocznym torze

Były rosyjski oficer i zagorzały nacjonalista Igor Girkin zauważył, że Putin opowiadając o spotkaniu z 29 lipca przedstawia Putina jako ulegającego żądaniom Prigożyna, ale ostateczny wynik spotkania jest niejasny. ISW zauważa też, że zapytany bezpośrednio przez „Kommiersant” o przyszłość wagnerowców, Putin nadal utrzymywał absurdalne przekonanie, że prywatne firmy wojskowe nie istnieją w Rosji, a nawet wyrażał irytację taką sugestią.

14 lipca sekretarz prasowy Pentagonu, generał brygady sił powietrznych Pat Ryder oświadczył, że siły Wagnera nie uczestniczą w operacjach wojskowych w Ukrainie w żadnych znaczących rolach wspierających lub bojowych.

