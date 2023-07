Igor Girkin, ps. Striełkow, został aresztowany. „Wzięli mojego małżonka pod pachy i wywieźli”

Igor Girkin, pseudonim Striełkow, ma 52 lata i pochodzi z Moskwy.

MTK skazał zaocznie Girkina na dożywocie

Na początku lat 90. brał udział jako ochotnik w wojnie domowej w Mołdawii po stronie prorosyjskich separatystów z Naddniestrza, a następnie w wojnie domowej w Bośni i Hercegowinie po stronie Serbów.

W latach 1996-2013 służył w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, gdzie doszedł do stopnia pułkownika. W 2014 r. dowodził siłami prorosyjskich separatystów w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, gdzie pełnił funkcję „ministra obrony”.

W 2022 r. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze skazał zaocznie Girkina na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Trybunał orzekł, że Girkin jest współwinny zestrzelenia nad Donbasem w 2014 r. samolotu pasażerskiego linii lotniczych Malaysia Airlines. W zdarzeniu zginęło 283 pasażerów i 15 członków załogi

Girkin słynął z ostrej krytyki władz Rosji

Po rozpoczęciu przez Rosję napaści na Ukrainę, Girkin stał się jednym z naczelnych propagandystów. Regularnie publikował w mediach społecznościowych swoje komentarze dotyczący przebiegu inwazji, które cieszyły się w Rosji sporą popularnością.

Jednak wbrew pozorom, Girkin nie zachwalał dowództwa rosyjskiej armii, lecz ostro krytykował je za – jego zdaniem – nieudolność oraz domagał się zaostrzenia działań przeciwko Ukrainie.

Na przykład już w marcu ubiegłego roku wzywał do przeprowadzenia w Rosji powszechnej mobilizacji, a w maju oskarżał ministra obrony Siergieja Szojgu o „kryminalne niedbalstwo” przy prowadzeniu wojny, zaś we wrześniu wzywał wręcz do jego rozstrzelania.

Wezwanie Putina do dymisji

Tuż po buncie Grupy Wagnera – do którego doszło w dniach 23-24 czerwca – Girkin wezwał Władimira Putina do dymisji oraz domagał się wprowadzenia w Rosji stanu wojennego.

– Jeżeli prezydent nie bierze odpowiedzialności przed narodem za prowadzenie wielkiej i poważnej wojny, to jak można oczekiwać od innych urzędników odpowiedzialności za swoje czyny? – skomentował wówczas Girkin.

Girkin został aresztowany pod zarzutem ekstremizmu

W piątek, 21 lipca, Girkin został aresztowany w swoim mieszkaniu w Moskwie. Jego żona poinformowała w mediach społecznościowych, że usłyszał zarzuty z art. 282 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, w którym uregulowano przestępstwo ekstremizmu. Te doniesienia potwierdził adwokat Girkina.

Aresztowanie miało nastąpić wskutek zawiadomienia złożonego przez osobę związaną z Grupą Wagnera. Po zatrzymaniu Girkina organy ścigania przeprowadziły przeszukanie jego mieszkania.

„Dziś ok. godz. 11:30 do naszego domu przyszli przedstawiciele komitetu śledczego. Nie było mnie wtedy w domu. Wkrótce, zgodnie ze słowami konsjerża, wzięli mojego małżonka pod pachy i wywieźli w nieznanym kierunku (...) Nie wiem nic o miejscu pobytu mojego męża, nie skontaktował się ze mną. Nie było mnie w domu w momencie zatrzymania” – zrelacjonowała Mirosława Reginska, żona Girkina.

Czytaj też:

Uciekł do Polski przed reżimem Aleksandra Łukaszenki. Białoruski dziennikarz poszukiwanyCzytaj też:

Absurdalny wywód Putina o Polsce. „Rosja o tym przypomni”