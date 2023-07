Władze Ukrainy zmieniły datę Bożego Narodzenia. Zapadła historyczna decyzja

Dwa tygodnie Duma Państwowa uchwaliła ustawę, która oficjalnie zmienia datę Bożego Narodzenia w Ukrainie na 25 grudnia. W piątek służba prasowa prezydenta Ukrainy poinformowała, że Wołodymyr Zełenski podpisał akt prawny. Posunięcie to ma na celu „porzucenie rosyjskiego dziedzictwa narzucania obchodów Bożego Narodzenia”.

Nowa data Bożego Narodzenia

Ustawa przesuwa również daty kilku świąt świeckich – Dzień Państwowości Ukraińskiej z 28 lipca na 15 lipca oraz Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy, upamiętniający weteranów sił zbrojnych, z 14 października na 1 października.

Wcześniej Cerkiew Prawosławna Ukrainy ogłosiła odejście od używanego dotychczas kalendarza i przejście na kalendarz nowojuliański od 1 września 2023 r. Oznacza to właśnie, że Boże Narodzenie będzie obchodzone 25 grudnia zamiast 7 stycznia, Mikołajki 6 grudnia zamiast 19 grudnia, a święto Objawienia Pańskiego — 6 stycznia zamiast 18 stycznia. Nie będzie konieczna za to zmiana daty Wielkanocy, bo jest to święto ruchome.

Na taki sam ruch zdecydował się niedawno Ukraiński Kościół Grekokatolicki.

Ukraina dystansuje się od Rosji

BBC zwraca uwagę, że w ostatnich latach Kijów zrywa religijne i kulturowe z Rosją, sprzymierzając się z Zachodem, a proces ten nasilił się po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Moskwa nie skomentowała na razie ostatniego ruchu władz w Kijowie. W miastach i wioskach i wsiach na terenie całej Ukrainie niedawno zmieniono nazwy ulic, usuwając z nich nazwiska rosyjskich i sowieckich postaci historycznych. Rozebrano też szereg pomników i zakazano rosyjskich filmów zrealizowanych po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu.

„Decyzja Ukrainy o przeniesieniu świąt Bożego Narodzenia jest ostatnim krokiem tego kraju w kierunku zdystansowania się od swojego północno-wschodniego sąsiada” – komentuje BBC.

