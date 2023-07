Polskie Rosomaki zauważone w Ukrainie. W sieci pojawiło się nagranie

Na początku kwietnia Wołodymyr Zełenski przebywał z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce od czasu rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy spotkał się wówczas między innymi z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował w mediach społecznościowych, że „jednym z głównych tematów rozmów była kwestia zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez stronę ukraińską”. Chodziło m.in. o kołowy transporter opancerzony Rosomak.

Ukraina kupiła polskie Rosomaki

Mueller tłumaczył potem, że część sfinansuje sama Ukraina, część USA, a część Unia Europejska. Kilka dni później podsumowując wizytę w naszym kraju, Zełenski powiedział, że ukraińską armię wzmocni 200 takich maszyn. Połowa teraz, a reszta później. Rzecznik rządu wyjaśniał, że realizacja tej umowy będzie trwała kilka miesięcy.

Rosomaki pojawiły się w Ukrainie w połowie czerwca. 68. samodzielna brygada im. Ołeksego Dowbusza Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała wówczas, że polskie transportery opancerzone były wykorzystywane podczas kontrofensywy na wschodzie kraju, w wyzwalaniu miejscowości Błahodatne w obwodzie donieckim.

Rosomaki w Ukrainie. Pojawiło się nagranie

Teraz w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać w kolumnie polskie Rosomaki uzbrojone w wieże z 30-mm armatami automatycznymi. Na filmie można także zauważyć szwedzkie czołgi Stridsvagn 122, będące zmodernizowaną wersją Leopardów 2 z lepszym opancerzeniem i nowocześniejszym systemem kontroli ognia oraz bojowy wóz piechoty CV9040С. Na razie nie wiadomo, ile Rosomaków trafiło do Ukrainy.

Rosomak 8×8 jest wielomodułowym wozem bojowym wyposażonym w wieżę HITFIST 30 mm Bushmaster, która zapewnia wysokie możliwości bojowe. Jest przeznaczony do walki z piechotą oraz z lekkoopancerzonymi pojazdami, a także przygotowany do prowadzenia działań stabilizacyjnych w ramach polskich kontyngentów wojskowych. Waży 22,5 tony. Ma 500 km zasięgu i może poruszać się z prędkością do 100 km/h. Ma 7,88 m długości; 2,83 m szerokości i 3,275 m wysokości.

