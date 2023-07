Rozmowy pokojowe coraz bliżej? Zełenski ma lecieć do Nowego Jorku

Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie uda się do Nowego Jorku na wrześniowe Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych – poinformował w poniedziałek Bloomberg. Choć przybycie prezydenta Ukrainy na spotkanie nie jest pewne, to już pojawiają się informacje, o czym miałby na nim mówić.

Prezydent Ukrainy ma plan zakończenia konfliktu

Według informacji zebranych przez Bloomberga, Zełenski przedstawić miałby swój zawierający 10 punktów plan zakończenia konfliktu. Pojawiać się w nim mają żądania całkowitego opuszczenia przez Rosję terenów Ukrainy, uwolnienia wszystkich jeńców, czy też zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa na terenie kraju, w tym w okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu.

O zmianie planu działania Ukrainy mówiło się już wcześniej. Na początku lipca tajną podróż do naszego wschodniego sąsiada miał odbyć szef CIA William Burns. Wówczas przedstawione mu miały być cele na najbliższe miesiące.

Ważnym punktem przybycia Zełenskiego do Nowego Jorku byłoby to, kto słuchałby jego apelu. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszystkie kraje ONZ, czyli także Rosja. Choć pewnym jest, że nie pojawi się na nim Putin, ze względu na ciążący na nim nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, to pojawi się tam jeden z jego przedstawicieli. Niemal bezpośrednia rozmowa Rosji i Ukrainy byłaby czymś niespotykanym.

Inne rozmowy pokojowe odbędą się już za kilka dni

Nie są to jednak jedyne planowane rozmowy pokojowe. Choć nie jest to jeszcze potwierdzone, w najbliższy weekend w Arabii Saudyjskiej ma odbyć się specjalne spotkanie mające na celu przyspieszenie zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Do Dżuddy przyjechać mają przedstawiciele 30 krajów. Rosja nie została na nie zaproszona.

Udział Polski potwierdził w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. – Polska bierze udział w rozmowach pokojowych. Tylko tyle na tę chwilę mogę przekazać. O szczegółach będziemy informowali w odpowiednim czasie – przekazał. Poza naszym krajem pojawić się ma m.in. Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki, przedstawiciele Unii Europejskiej, Brazylia i Indie.

