Kreml cenzuruje niewygodne informacje. Boi się paniki

ISW wskazuje, że szczególnie delikatnym dla Kremla tematem są ukraińskie ataki na cale znajdujące się na Krymie. Amerykańscy analitycy wskazują, że na blogerów, którzy przekazali informacje o atakach ukraińskich dronów na półwyspie, spadła fala ostrej krytyki, bo relacjonując sytuację w rejonie Sewastopola i na Moście Czonharskim mogli przyczynić się do wywołania paniki w społeczeństwie.

Zdaniem analityków początkowa luka informacyjna dotycząca tych ataków, mogła być podyktowana instrukcjami kremlowskich propagandystów. „Krytyka pod adresem dwóch blogerów, którzy poinformowali o atakach na Krym potwierdza wcześniejsze oceny ISW, że relacjonowanie wydarzeń na Krymie wywołuje istotne napięcia w rosyjskiej sferze informacyjnej” – czytamy w podsumowaniu ISW.

Kreml chce ograniczyć informacje

Według analityków ISW rosyjskie władze centralne są obecnie bardzo wyczulone na punkcie dostępnych w mediach treści. Zależy im na jak największym ograniczeniu, przenikania do przestrzeni medialnej informacji o sukcesach ukraińskich ataków na Krymie i ich skutkach dla logistyki przechodzącej przez terytorium półwyspu. Kreml uważa, że tego typu komunikaty mogą doprowadzić do społecznej paniki i podważyć w oczach obywateli zdolność władz do zapewnienia im bezpieczeństwa.

Drugim aspektem, który może być decydujący w kwestii cenzury określonych informacji, jest chęć zadbania o wizerunek rosyjskiego ministerstwa obrony oraz samego Władimira Putina. Amerykanie wskazują, że świadczyć o tym może fakt, że cenzurowane są głównie doniesienia dotyczące niepowodzeń władz centralnych, a nie lokalnych.

