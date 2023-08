Atak na port w Noworosyjsku. Jest nagranie z drona, który uszkodził ważny okręt

Dwa ukraińskie drony morskie miały dokonać ataku na rosyjską bazę marynarki wojennej w pobliżu czarnomorskiego portu Noworosyjsk. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdza, że doszło do ataku, ale zapewnia, że został on odparty, nie wyrządzając żadnych szkód. Co innego pokazują publikowane w mediach społecznościowych nagrania, na których widać uszkodzenie okrętu desantowego „Olenegorskij Gorniak”.

„Siły Zbrojne Ukrainy przy użyciu dwóch bezzałogowych łodzi morskich podjęły próbę ataku na bazę morską w Noworosyjsku, bazę marynarki wojennej" – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Port jest jednym z największych na Morzu Czarnym. Kreml informuje, że w wyniku udaremnionego ataku na półwysep nikt nie został ranny i nie doszło do zniszczeń. Co innego pokazują publikowane w mediach społecznościowych nagrania. Spektakularny atak na rosyjski port. Morski dron uszkodził ważny okręt Informacje o ataku wraz z nagraniami zaczęły się pojawiać w mediach społecznościowych. „Ukrainska Pravda", powołując się na źródła w wojsku, informuje, że operację zorganizowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z marynarką wojenną. Jednak w rozmowie z Radiem Swoboda rzeczniczka Południowych Sił Obronnych Natalia Humeniuk stwierdziła, że atak w Noworosyjsku to prowokacja ze strony Rosji. Warto jednak podkreślić, że Ukraina rzadko oficjalnie przyznaje się do ataków na terytorium Rosji. Jedno z publikowanych nagrań pokazuje widok z pokładu wyładowanego materiałami wybuchowymi drona, który zbliża się do rosyjskiego okrętu desantowego „Olenegorskij Gorniak". W tym momencie dopłynięcia do rosyjskiego statku sygnał się urywa. twitter Kolejne nagrania pokazują statek przechylony na burtę i próby jego holowania do portu. Informator „Ukrainskiej Pravdy" podkreśla, że w wyniku ataku w kadłubie „Olenegorskiego Gorniaka" pojawiła się poważna dziura dziurę i obecnie nie jest on w stanie wykonywać swoich zadań bojowych. „Tak więc wszystkie wypowiedzi Rosjan o »odpartym ataku« są fałszywe"" – wskazuje źródło portalu. „Olenegorskij Gorniak" to postradziecki okręt desantowy projektu 775, klasy Ropucha, zbudowany w Gdańsku w 1976 roku. Jest częścią 121. brygady okrętów desantowych. Jak podaje Ukraińska Prawda, jednostka w 2007 r. została uznana za najlepszy okręt desantowy Floty Północnej Federacji Rosyjskiej. Bezzałogowce uderzyły też na Krym Inne nagrania pokazują wybuch na morzu w pobliżu portu w Noworosyjsku. Jak podaje Caspian Pipeline Consortium, główny eksporter ropy naftowej z Kazachstanu, który obsługuje tamtejszy terminal naftowy, atak skłonił port w Noworosyjsku do tymczasowego wstrzymania ruchu statków. twitter Wybuchy miały miejsce również na Krymie. Tutaj rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje o zniszczeniu 10 ukraińskich dronów powietrznych. Kolejne trzy miały zostać unieruchomione przez elektroniczne systemy zagłuszania. Morskie drony sieją spustoszenie Liczące pięć metrów długości morskie drony to broń, która daje Ukraińcom przewagę na Morzu Czarnym. Sprzęt po raz pierwszy pokazano dziennikarzom CNN. Drony mogą przenosić ładunek wybuchowy ważący nawet 300 kilogramów i poruszać się z prędkością sięgającą 80 km/godz. Zasięg drona to 800 kilometrów. „Ukraińskie źródła obrony potwierdziły CNN, że drony morskie brały udział w co najmniej dwóch niedawnych atakach: na Most Krymski w lipcu oraz w port w Sewastopolu na Krymie w październiku ubiegłego roku" – informuje CNN. Jak zaznacza stacja, nie wiadomo, ile morskich dronów jest obecnie w posiadaniu sił ukraińskich. Wiadomo jednak, że broń jest w całości ukraińską konstrukcją.

