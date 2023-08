Prywatne armie ludzi Kremla. Ukraiński wywiad: Mają służyć do przyszłej samoobrony

Andrij Jusow, rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w rozmowie na antenie połączonych anten ukraińskiej telewizji, mówił o prywatnych armiach posiadanych przez Ramzana Kadyrowa i innych ważnych ludzi Kremla.

Ukraiński wywiad: Kadyrowców nie widać na linii frontu. Służą do innych celów

Jusow podkreślał w rozmowie, że czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow ma obecnie dużą autonomię – zarówno polityczną, jak i wojskową.

– Nie widzimy Kadyrowców na linii frontu. Obecnie działają one albo jako jednostki zapobiegające odwrotowi regularnych wojsk, używane są w operacjach czystek, albo zarezerwowane są dla przyszłego rozwiązywania konfliktów i ochrony reżimu Kadyrowa na kontrolowanych przez niego terytoriach – stwierdził rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. – To samo dotyczy wielu innych mieszkańców „kremlowskich wież”, którzy utrzymują pewne elementy swoich prywatnych armii, przede wszystkim do przyszłej samoobrony – dodał.

Putin zamierza wprowadzić stan wojenny?

Władimir Putin przedłożył Dumie Państwowej projekt ustawy znoszącej konieczność powiadamiania Sekretarza Generalnego Rady Europy o wprowadzeniu lub zakończeniu stanu wojennego lub wyjątkowego w Rosji. Dokument został opublikowany w bazie legislacyjnej Dumy Państwowej. Chodzi o poprawki do artykułu 37 ustawy „O stanie wyjątkowym” i artykułu 22 ustawy „O stanie wojennym”. Ich treść nie jest znana.

Obecnie stan wojenny obowiązuje obecnie w czterech regionach okupowanych przez Rosję – w samozwańczych „republikach ludowych” na wschodzie Ukrainy oraz w okupowanych obwodach ukraińskich – zaporoskim i chersońskim. Wszystkie zostały anektowane na podstawie pseudoreferendów pod koniec września 2022 roku.

