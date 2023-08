Rosyjski oficer uciekł na Litwę i poprosił o azyl. „Nie chciałem brać udziału w krwawej wojnie”

Jak poinformowało BBC, po przekroczeniu granicy z Litwą porucznik Iwan Korolew udał się do Wilna, gdzie w czwartek został zatrzymany przez na dworcu autobusowym przez litewską straż graniczną.

Rosyjski wojskowy przedostał się na Litwę

Żołnierz służył w jednostce wojskowej wchodzącej w skład Połączonego Dowództwa Strategicznego Wschodniego Okręgu Wojskowego, która w normalnych czasach stacjonuje we wsi Teysin w Kraju Chabarowskim.

– 3 sierpnia zdecydowałem się opuścić Federację Rosyjską, ponieważ nie chciałem brać udziału w krwawej wojnie, którą rozpętało moje państwo. W tej chwili jestem w Republice Litewskiej, gdzie poprosiłem o azyl polityczny – powiedział Korolew w rozmowie z BBC. Żołnierz przyznał, że „brał udział w specjalnej operacji wojskowej, ale cały czas przebywał na terytorium Federacji Rosyjskiej”. – Nie byłem na terytorium Ukrainy – powiedział.

Rosyjski porucznik twierdzi, że jego jednostka „zajmowała się zaopatrzeniem wojsk rosyjskich w amunicję”. – Otrzymaliśmy amunicję z całej Rosji, ze wszystkich jednostek, ze wszystkich arsenałów i rozprowadzaliśmy ją do brygad, jednostek bezpośrednio na Ukrainę – powiedział.

Władze Litwy rozpatrzą wniosek o azyl

Wniosek Korolewa o azyl został przyjęty do rozpatrzenia 11 sierpnia. Mężczyzna trafił do ośrodka migracyjnego w Pabrade, gdzie pozostanie do czasu podjęcia decyzji przez litewskie władze.

Z kolei „Ukraińska Prawda” poinformowała, że litewska straż graniczna sprawdza w tej chwili okoliczności przybycia Korolewa na Litwę. Służby nie ujawniły, czy mężczyzna przekroczył nielegalnie granicę rosyjsko-litewską, czy też wjechał do kraju z innego państwa należącego do strefy Schengen.

Portal przekazał też, powołując się na litewską telewizję TV3, że Korolew znalazł się na Litwie już po raz drugi i ponownie ubiega się o azyl. Wcześniej jego wniosek miał zostać odrzucony.

