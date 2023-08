Ukraina przyznała się do ataku na most Krymski. Jest nagranie z drona

Most Krymski

W połowie lipca doszło do ataku na most Krymski. Przedstawiciel SBU potwierdził, że za zdarzenie odpowiada eksperymentalny dron „Sea Baby” projektowany przez Ukraińców od początku inwazji. Nagranie z maszyny trafiło do CNN.

Ukraińskie służby specjalne przekazały stacji CNN ekskluzywne nagranie ukazujące atak drona na most Krymski. Eksperymentalne urządzenie „Sea Baby” uszkodziło most i – według rosyjskich władz – miało zabić dwóch cywilów. Ukraina przeprowadziła atak na most Krymski Szef SBU Wasyl Maliuk po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że za atak na most Krymski z 17 lipca 2023 roku odpowiada Ukraina. Przedstawiciel służb specjalnych poinformował, że w akcji wykorzystano eksperymentalnego drona morskiego „Sea Baby”, który powstawał od początku rosyjskiej inwazji. twitter – Drony powierzchniowe są unikalnym wynalazkiem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (...) Żadna z prywatnych firm nie jest zaangażowana. Za pomocą tych dronów przeprowadziliśmy ostatnio udane trafienie mostu Krymskiego, dużego okrętu szturmowego Olengorskij Gorniak i tankowca SIG – przekazał w rozmowie z CNN Wasyl Maliuk. Szef SBU podkreślił, że zachodni partnerzy Ukrainy nie mieli żadnego związku z planowaniem czy produkcją broni. SBU przekazała CNN nagranie z ataku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przesłała stacji nagranie wideo ukazujące ekran pilota na chwilę przed wybuchem. „Sea Baby dostarczył do 850 kilogramów materiałów wybuchowych na jeden z betonowych filarów wsporczych mostu” – poinformowało CNN. Kilka minut po uderzeniu pierwszego drona, druga maszyna miała trafić w część mostu przeznaczoną dla transportu kolejowego. twitter Eksperymentalny dron morski „Sea Baby” Szef SBU przyznał, że prace nad powstaniem drona były czasochłonne i wyczerpujące. „Na końcowym etapie przygotowań nie mogliśmy nawet myśleć o śnie ani jedzeniu (...) Byliśmy w pełni skoncentrowani na operacji. Ostatnie dni były dość nerwowe – przekazał CNN. Przyznał jednak, że kiedy atak zakończył się sukcesem, byli bardzo szczęśliwi i wzajemnie sobie gratulowali. Wasyl Maliuk zapowiedział, że służby specjalne planują częściej korzystać z dronów „Sea Baby”. – Pracujemy nad kilkoma nowymi ciekawymi operacjami, w tym na wodach Morza Czarnego. Obiecuję, że będzie to ekscytujące, zwłaszcza dla naszych wrogów – zapowiedział. Czytaj też:

