Rosjanie zaatakowali w Czernihowie. Wstrząsające nagranie na chwilę przed ostrzałem

Według wstępnych danych, w kierunku miasta wystrzelono pocisk balistyczny. W ostrzale zginęło dziewięć osób, w tym jedno dziecko. 90 mieszkańców zostało rannych. Spośród nich 10 to policjanci, a 12 to dzieci. Hospitalizowanych jest 25 osób. 12-letnia dziewczynka została pilnie przewieziona karetką do Kijowa. Stan dziecka jest ciężki.

Służby podają, że na dachu jednego z domów pojawił się ogień. Ratownicy Państwowego Pogotowia Ratunkowego szybko ugasili pożar. Na miejscu pracuje 20 grup dochodzeniowo-operacyjnych policji obwodu czernihowskiego oraz dwa laboratoria kryminalistyczne.

Dramat w Czernihowie. Na teatr spadła rakieta

Niezależne kanały ma Telegramie donoszą, że rakieta spadła na budynek teatru dramatycznego, w którym odbywała się wystawa producentów dronów. Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy informuje, że ratownicy usuwają skutki ataku rakietowego.

"W wyniku ataku okupantów rosyjskich zawalił się dach Teatru Dramatycznego i wybuchł pożar. Uszkodzone zostały również szyby okien 3. Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa Miejskiego. Strażacy ugasili pożar w sklepie" – podano. Do likwidacji skutków zderzenia zaangażowanych było 56 osób i 12 sztuk sprzętu z pogotowia ratunkowego. Na miejscu pracują lekarze i psychologowie.

Wybuchy w Czernihowie. Wołodymyr Zełenski mówi o ofiarach

Do ataku odniósł się ukraiński prezydent. „Takie jest sąsiedztwo z państwem terrorystycznym. Przeciwko temu jednoczymy cały świat. Rosyjska rakieta trafiła w samo centrum miasta. Zwykła sobota, którą Rosja zamieniła w dzień bólu i straty. Są zabici, są ranni” – napisał Wołodymyr Zełenski.

twitter

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wykonane na chwilę przed ostrzałem. Widać na nim młodą kobietę pozującą do zdjęcia. Tuż za jej plecami pojawia się kula ognia i w momencie wybuchu materiał zostaje przerwany.

Czytaj też:

Władimir Putin opuścił Kreml. Niezapowiedziana wizyta przy ukraińskiej granicyCzytaj też:

Rosji kończą się środki na prowadzenie wojny. Wszystko przez słabego rubla