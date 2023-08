Czechy będą zachęcać Ukraińców do powrotu? „Należy oferować pomoc zainteresowanym”

Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę, populacja tego kraju wynosiła ok. 37 mln osób.

Czechy przygotowują program powrotów na Ukrainę

Obecnie wynosi ona zaledwie ok. 29 mln osób. Tym samym, poza granicami Ukrainy żyje ok. 8 mln jej obywateli. W czerwcu prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do swoich rodaków, aby wracali do ojczyzny. Podkreślał, że bez dodatkowych rąk do pracy trudno będzie podnieść Ukrainę ze zniszczeń wojennych.

Niewykluczone, że wkrótce nastąpi fala powrotów uchodźców z Czech. Jak donosi ukraińska agencja prasowa UNIAN, rząd w Pradze przygotowuje odpowiedni program w tej sprawie.

Z najnowszych danych resortu spraw wewnętrznych Czech wynika, że w tym kraju przebywa obecnie ok. 360 tys. uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiet i dzieci. Tym samy, Czechy – obok Polski i Estonii – znajdują się w czołówce krajów, które przyjęły najwięcej uchodźców znad Dniepru w relacji do krajowej populacji.

Czechy będą pokrywać część kosztów powrotu?

Wspomniany program ma polegać na udzielaniu wsparcia uchodźcom, którzy chcą powrócić na Ukrainę. Kluczowym elementem programu jest pokrycie części kosztów wyjazdu. Władze w Pradze podkreślają, że program ma mieć charakter dobrowolny.

Przepisy w tej sprawie znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy, zwanej potocznie „Lex Ukraina”, która reguluje prawa i obowiązki ukraińskich uchodźców w Czechach. Wspomniana nowelizacja zakłada również przedłużenie okresu udzielania Ukraińcom ochrony czasowej do końca marca 2025 r.

„Konieczne jest reagowanie na rosnące zapotrzebowanie cudzoziemców na pomoc w powrocie na Ukrainę. Choć sytuacja na Ukrainie pod wieloma względami nie jest zadowalająca, należy oferować pomoc zainteresowanym powrotem” – tłumaczą autorzy nowelizacji. Termin jej uchwalenia nie jest jeszcze znany.

Sondaż ws. zainteresowania powrotem

Z drugiej strony, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) zaapelowało niedawno do krajów przyjmujących uchodźców, aby nie zmuszały ich do powrotu do ojczyzny.

Jak wynika z przeprowadzonego w czerwcu sondażu, powrotem na Ukrainę jest obecnie zainteresowana ok. jedna czwarta uchodźców, którzy znaleźli schronie w Czechach. Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że zdecydowanie planuje zostać za granicą.

