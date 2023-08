Ukraińska armia donosi o sukcesach na froncie. Wymienia dwa miejsca

Trwa 544. doba inwazji Rosji na Ukrainę. W poniedziałek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała we wpisie na Telegramie, że jednostki ukraińskiej armii „odniosły sukces w kierunku południowo-wschodniego od Robotyne i na południe od Małej Tokmaczki w obwodzie zaporoskim”.

Sukcesy ukraińskiej armii

„Nieprzyjaciel próbował odzyskać utracone pozycje na wschód od Robotynia w obwodzie zaporoskim. Ale bezskutecznie” – zaznaczyła. Dodała też, że „obecnie w Robotyne trwają zaplanowane prace bojowe”.

Z informacji przekazanych przekazanych też przez Malar wynika, że działania ofensywne trwają obecnie w rejonie Berdiańska i Melitopola. „Armia rosyjska jest w defensywie na kierunkach Zaporoże i Chersoń. Nadal ostrzeliwują nasze pozycje i obiekty cywilne w obwodzie zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim, aktywnie używając amunicji zaporowej Lancet” – dodała.

Zmiana taktyki

W niedzielę „The Economist” podał, że ukraińska armia zmieniła taktykę w trwającej od czerwca kontrofensywie. „Nie planujemy już operacji, które pociągają za sobą ciężkie straty. Nacisk kładziony jest teraz na stłumienie wroga: artyleria, drony, broń elektroniczna” – powiedziało źródło gazety w sztabie generalnym. „Po prostu nie mamy środków na frontalne ataki, do których wzywa nas Zachód” – zaznaczył rozmówca gazety.

Według „The Economista”, „mówi się również, że Siły Zbrojne odniosły dotychczas ważne sukcesy na froncie południowym i być może przedarły się przez wystarczającą liczbę pól minowych, aby dotrzeć do pierwszej z trzech linii rosyjskiej obrony”.

Zełenski: Rosja przegrywa tę wojnę

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywa z wizytą w Kopenhadze, powiedział w poniedziałek przed duńskim parlamentem, że "Rosja przegrywa tę wojnę".

- Ale to nie jest jedyna ważna rzecz. Najważniejsze jest to, co udowodnimy naszym zwycięstwem, co udowodnimy naszą współpracą, co udowodnicie swoim wsparciem dla Ukrainy – razem udowodnimy, że życie ma znaczenie, że ludzie mają znaczenie, wolność ma znaczenie, Europa ma znaczenie. Zostanie to zapisane w historii, w szczególności dzięki temu, że jesteście z Ukrainą – powiedział ukraiński przywódca.

