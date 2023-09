Striełkow chce być prezydentem Rosji. Zamieścił odezwę z aresztu

Igor Girkin „Striełkow” nie po raz pierwszy zamieścił w sieci krytyczne przemyślenia na temat tego jak Rosja radzi sobie w wojnie w Ukrainie. Girkin stwierdził, że uważa się za bardziej kompetentnego w sprawach wojskowych od Putina i „zdecydowanie bardziej od urzędującego ministra obrony narodowej”, dzięki czemu mógł pełnić obowiązek naczelnego dowódcy zgodnie z wymogami Konstytucji Federacji Rosyjskiej.

„Obecny prezydent jest zbyt łaskawy. Kiedy „specjalna operacja wojskowa” (wojna– red.) zaczynała się półtora roku temu, udało mu się szybko zadbać o to, aby wodzili go za nos nie tylko szanowani partnerzy zachodni i kijowscy, ale także przywódcy naszych organów ścigania, wywiadu i wojska- kompleks przemysłowy. Okazało się, że ani kraj, ani armia, ani przemysł Rosji nie są gotowe do wojny, a tak zwana Ukraina wcale nie jest ze słomy pod względem militarnym. Niemniej jednak wszyscy szefowie tych struktur (a także inni, na przykład Bank Centralny) pozostali na swoich miejscach i nadal zadziwiają nas swoją niekompetencją. Wcale nie jestem taki miły, co mogę udowodnić w praktyce” – odgrażał się na Telegramie Girkin. Przekonywał, że jego forma może być atutem dla wyborców. „Nie jestem tak wysportowany i zdrowy jak Władimir Władimirowicz w moim wieku, więc nie będę mógł wam, drodzy wyborcy, czysto fizycznie przeszkadzać przez ponad 20 lat, nawet jeśli nagle będę miał ochotę zadzierać po kryzysie militarnym i jego najpoważniejszych konsekwencjach” – napisał.

Striełkow w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia

Wcześniej Moskiewski Sąd Rejonowy nakazał 52-letniemu Striełkowowi pozostać w areszcie do 18 września. 21 lipca twardogłowy nacjonalista, który oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o słabość i brak decyzyjności w Ukrainie, został aresztowany pod zarzutem ekstremizmu. Do więzienia może trafić na pięć lat.

Igor Striełkow to emerytowany funkcjonariusz bezpieczeństwa, który w 2014 r. przewodził wspieranym przez Moskwę separatystom we wschodniej Ukrainie. W 2022 roku w Holandii usłyszał wyrok za morderstwo w związku z udziałem w zestrzeleniu samolotu pasażerskiego Malaysia Airlines w tym samym roku.

Czytaj też:

Kreml szuka Putinowi przeciwników w wyborach. Jest jedno ważne kryteriumCzytaj też:

Rosyjscy żołnierze opublikowali nagranie. Postawili Putinowi ultimatum