Ukraińcy zaatakowali Kursk tekturowymi dronami. Pokazali nagranie z testów

W nocy z soboty na niedzielę, tj. z 26 na 27 sierpnia, został przeprowadzony atak z użyciem 16 dronów na lotnisko pod Kurskiem w zachodniej części Rosji.

Nalot dronów wykonanych z tektury

Niemal wszystkie bezzałogowce zdołały dotrzeć do celu. Wskutek nalotu zostały uszkodzone cztery myśliwce Su-30, jeden MiG-29, a także systemy przeciwlotnicze Pancyr-S1 i S-300. Do ataku przyznała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Okazało się, że nalot na Kursk został przeprowadzony z użyciem dronów PPDS, które są niemal w całości wykonane z... woskowanej tektury. W czwartek, 31 sierpnia, na kanale Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie opublikowano nagranie, dokumentujące testy z użyciem tego rodzaju maszyn.

„Takie drony są niewidoczne dla radarów wroga. Jak wykazał test, po eksplozji (...) rażą dość dużą powierzchnię, wystarczającą do uszkodzenia nawet dużego samolotu. To właśnie za pomocą tych tekturowych dronów oficerowie kontrwywiadu wojskowego SBU w nocy 27 sierpnia zaatakowali lotnisko w Kursku w Rosji (...) Dzięki niestandardowemu podejściu specjalistów z SBU Rosjan czeka teraz kolejny koszmar” – czytamy w opisie nagrania na Telegramie.

Drony dostarczane w formie wykrojów

Producentem tekturowych dronów jest spółka SYPAQ z Australii. Opracowana przez nią technologia jest nie tylko skuteczna, ale także znacznie tańsza w porównaniu do tradycyjnych dronów.

Tekturowe drony są wprawiane w ruch ręcznie albo za pomocą katapulty, a ich zasięg wynosi ok. 120 km. Mogą być wykorzystywane nie tylko do atakowania pozycji przeciwnika, ale również transportowania na front amunicji, żywności czy leków.

Zgodnie z założeniami producenta, to maszyny jednorazowego użytku. Co ciekawe, spółka SYPAQ dostarcza dorny w formie wykrojów, które można bez trudu złożyć tuż przed użyciem. Jedyne niezbędne narzędzie to klucz, którego należy użyć do zamocowania śmigła.

Czytaj też:

Ukraiński dron zbliżał się do Moskwy. Musieli zamknąć lotniskoCzytaj też:

Rosja odgraża się krajom bałtyckim. „Zmieni to cały krajobraz polityczny”