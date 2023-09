Zełenski przedstawił nowego ministra obrony. „Dokładnie to, czego teraz potrzeba”

Przypomnijmy: 3 września Wołodymyr Zełenski zdymisjonował Ołeksija Reznikowa, który od listopada 2021 r. piastował stanowisko ministra obrony Ukrainy.

Dlaczego Reznikow stracił stanowisko?

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, Reznikowa obciążyły afery korupcyjne w podległym mu resorcie. Chodzi m.in. o łapówki przyjmowane przez członków wojskowych komisji w zamian za uniknięcie poboru do armii.

– Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i innych formatów interakcji zarówno z wojskiem, jak i całym społeczeństwem – tłumaczył przywódca Ukrainy.

Rada Najwyższa niemal jednogłośnie za Umerowem

Na następcę Reznikowa zaproponował Rustema Umerowa. To Tatar Krymski, który dotychczas był szefem Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Jak już wcześniej informowaliśmy, w trakcie pracy na tym stanowisku wykazał się uczciwością i talentem organizatorskim.

W ubiegłą środę, 6 września, ukraiński parlament niemal jednogłośnie zatwierdził nominację Umerowa na nowego ministra obrony. Za kandydaturą Umerowa zagłosowało 338 deputowanych, jeden wstrzymał się od głosu, żaden nie był przeciw. W głosowaniu nie wzięło udziału 21 deputowanych.

Zełenski w superlatywach o Umerowie

W czwartek, 7 września, Zełenski w cowieczornym przemówieniu oficjalnie przedstawił społeczeństwu postać Umerowa. Prezydent Ukrainy dał jasno do zrozumienia, że wiąże duże nadzieje z nowym ministrem.

W przemówieniu podkreślono, że Umerow był wcześniej zaangażowany w szereg ważnych negocjacji, np. dotyczących uwolnienia żołnierzy pułku „Azow” z rosyjskiej niewoli.

– To osoba silna. Osoba systematyczna. Dobrze rozumie sektor obronny. Od pierwszych dni wojny na pełną skalę brał udział w negocjacjach w sprawie broni dla Ukrainy. Negocjacje bardzo delikatne, produktywne. Brał także udział w negocjacjach w sprawie uwolnienia naszego narodu z niewoli rosyjskiej. Rustem osiągnął także w tym zakresie ważne rezultaty dla Ukrainy. Może wznowić pracę Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest dokładnie to, czego teraz potrzeba – skomentował Zełenski.

