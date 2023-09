Nowe zasady mobilizacji kobiet w Ukrainie. Kluczem jest wykształcenie

O zmianach, które wchodzą od 1 października, mówił Fiodor Wenisławski z prezydenckiej partii Sługa Narodu. Dotyczą one kobiet z wykształceniem medycznym i farmaceutek. Wszystkie one zostaną zobowiązane do rejestracji na komisjach wojskowych. Od tego czasu będą mogły zostać zmobilizowane.

Nowe zasady dla Ukrainek wykonujących zawody medyczne

W przeciwieństwie do mężczyzn w wieku poborowym 18-60 lat, Ukrainki będą mogły opuszczać ojczyznę, poza jednym wyjątkiem. – Jeśli chodzi o ograniczenie podróżowania za granicę dla kobiet w wieku poborowym, będzie ono miało zastosowanie wyłącznie wobec kobiet, które zostały już zmobilizowane – wyjaśniał Wenisławski. Dodał, że w momencie przyjęcia do służby wojskowej na zmobilizowanych osobach ciążą określone obowiązki, ale też przysługują im pewne przywileje.

Wyjaśniając początkowe kontrowersje z zakazem wyjazdu z kraju, deputowany Sługi Narodu wskazał, że nawet te kobiety, które obecnie służą w wojsku, nie są objęte zakazem podróżowania wprowadzonym dla mężczyzn po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

Deputowany zapewniał też, że obecnie nie ma planów wprowadzenia rejestracji wojskowej dla kobiet wykonujących inne zawody.

Kobiety idą na wojnę

Już w październiku 2022 roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę o dobrowolnej rejestracji wojskowej kobiet i obowiązkowej rejestracji kobiet posiadających specjalizację lub zawód związany z działalnością medyczną. Ministerstwo obrony odroczyło przyjęcie kobiet do rejestracji wojskowej do 1 października 2023 roku.

Sam Wenisławski tłumaczył w RBK Ukraina, że podobne przepisy nie są niczym niezwykłym. Wskazywał, że zarówno na terenie byłego ZSRR jak w i krajach zachodnich kobiety z wykształceniem medycznym zwykle podlegają obowiązkowi wojskowemu.

