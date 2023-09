Władimir Putin o „ciężkich stratach” Ukraińców. Z uznaniem wspomniał o Trumpie

We wtorek 12 września Władimir Putin przemawiał podczas Eastern Economic Forum. Prezydent Rosji mówił o kwestiach gospodarczych, ale także odniósł się do bieżących politycznych spraw i zależności.

Władimir Putin z uznaniem o Donaldzie Trumpie. Biden jako „przeszkoda”

Putin komentował m.in. relacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Jak przekazał, mało prawdopodobne, żeby na tym polu doszło do jakiejś zmiany ze względu na to, „kto zasiada w Białym Domu”. Jednocześnie Władimir Putin przekonywał, że jest „wielu ludzi” w Ameryce, którzy „pragną dobrych stosunków z Rosją”.

Jak relacjonuje Sky News, prezydent Rosji przekazał również, że z zadowoleniem przyjął komentarze byłego prezydenta USA. Donald Trump kilkakrotnie powtarzał, że gdyby to on był obecnie prezydentem, to wojna w Ukrainie zakończyłaby się w ekspresowym tempie.

Władimir Putin nawiązał także do postawienia Donalda Trumpa w stan oskarżenia. Stwierdził, że tego typu działania noszą znamiona „prześladowania rywala z powodów politycznych”, a amerykański system określił mianem „zgniłego”. Władimir Putin chwalił za to ścieżkę zacieśniania stosunków między Rosją a Chinami, a kontakty między państwami w jego ocenie osiągnęły „bezprecedensowy poziom”.

Władimir Putin o rozmowach pokojowych. Ocenił też kontrofensywę Ukrainy



Władimir Putin odniósł się również do sytuacji w Ukrainie, gdzie Rosja od ponad 1,5 roku prowadzi pełnowymiarową wojnę. Stwierdził m.in., że kontrofensywa, którą prowadzą ukraińscy żołnierze „nie przyniosła żadnych rezultatów”, a jednocześnie tamtejsze wojsko ponosi „ciężkie straty”. Warto zaznaczyć, że ukraińskie wojsko sukcesywnie odbija kolejne terytoria z rąk okupantów, a raport w tej sprawie opublikował m.in. Instytut Studiów nad Wojną.

Prezydent Rosji prognozował również, że gdy Kijów będzie „bliski wyczerpania zasobów”, może zacząć myśleć o „rozpoczęciu rozmów pokojowych”. Strona ukraińska wielokrotnie podkreślała swoją gotowość, a jednocześnie stawiała jeden warunek. Najważniejsi politycy w państwie stoją na stanowisku, że ewentualne rozmowy będzie można rozpocząć, gdy Rosja wycofa swoich żołnierzy z terytorium Ukrainy. Wówczas stworzona zostanie przestrzeń do debatowania np. o wysokości reparacji wojennych.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Alaksandr Łukaszenka ma niecny plan ws. polskiej granicy? „Może dojść do jakiejś prowokacji”Czytaj też:

O zdrowiu Putina wie wszystko. Lekarz dyktatora próbował uciec z Rosji