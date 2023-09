Putin komplementował Muska. „Jest aktywnym i utalentowanym biznesmenem”

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Elon Musk udaremnił atak Ukraińców na rosyjskie okręty zacumowane w Sewastopolu na Krymie. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku.

Musk: SpaceX byłoby wyraźnie współwinne

Atak miał nastąpić przy użyciu podwodnych dronów. Gdy drony zbliżały się do celu, operatorzy stracili z nimi łączność. Powód? Miliarder miał wydać polecenie wyłączenia części telekomunikacyjnego systemu satelitarnego Starlink w pobliżu Krymu.

Po nagłośnieniu sprawy przez media Musk bronił się, że nie mógł wydać takiego polecenia, gdyż moduły Starlink we wskazanym miejscu nie były nigdy aktywowane. Jednocześnie podkreślił, że obawiał się skali działań odwetowych ze strony Rosjan.

„Władze rządowe zwróciły się z pilną prośbą o aktywację Starlink na całej trasie do Sewastopola. Oczywistym zamiarem było zatopienie większości rosyjskiej floty na kotwicy. Gdybym zgodził się na ich prośbę, SpaceX byłoby wyraźnie współwinne poważnego aktu wojny i eskalacji konfliktu” – napisał na Twitterze Musk.

Putin komplementował Muska

We wtorek, 12 września, Władimir Putin pojawił się na VIII Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku. Satrapa Kremla wygłosił tam przemówienie, w którym nie szczędził komplementów pod adresem Muska.

– Jeśli chodzi o prywatną działalność Elona Muska... Jest to zdecydowanie wybitna osoba, trzeba to docenić. Myślę, że jest to dostrzegane na całym świecie. Jest aktywnym i utalentowanym biznesmenem. Robi dużo rzeczy, w szczególności przy wsparciu państwa amerykańskiego – powiedział Putin, cytowany za portalem „Ukraińska Prawda”.

Czytaj też:

Zaskakujące słowa Putina. Zbrojne interwencje ZSRR nazwał „błędem”Czytaj też:

„Wiadomości” TVP zaatakowały Agnieszkę Holland. „Putin i Łukaszenka zachwyceni filmem”