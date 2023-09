Su-24 rozbił się w Rosji. Losy załogi nieznane

Samolot rozbił się podczas lotu szkoleniowego– podała agencja informacyjna TASS, powołując się na ministerstwo obrony.

Według resortu samolot leciał bez amunicji i rozbił się na opuszczonym terenie. Prokremlowska TASS nie podała żadnych szczegółów na temat losów załogi. Rzecznik lokalnych władz przekazał tylko, że nie było żadnych ofiar ani zniszczeń na ziemi. „Ukraińska Prawda” za kanałami na Telegramie informowała, że według wstępnych doniesień na pokładzie znajdowało się dwóch członków załogi, ale nie wiadomo, czy przeżyli. Ratownicy udali się na miejsce katastrofy.

Rosyjskie władze jeszcze się do niej nie odniosły.

Su-24 zdolny do przenoszenia broni jądrowej

Su-24 to radziecki bombowiec zdolny do działań w każdych warunkach atmosferach, także w nocy. Samolot jest zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Su-24M to wersja udoskonalona, która posiada rozbudowany system uzbrojenia.

Poprawiono w nim dokładność nawigacji i systemów celowniczych, zainstalowano system samoobrony oraz zwiększono zasięg samolotu, poprzez dodanie instalacji tankowania w locie. Obecnie bombowiec Su-24M stanowi trzon rosyjskiego lotnictwa uderzeniowego. Jest także wykorzystywany w czasie wojny w Ukrainie.

Czytaj też:

Samolot spadł w obwodzie biełgorodzkim. Maszyna należała do rosyjskiego MONCzytaj też:

Ukraińcy zbombardowali rosyjską bazę na Krymie. „Możliwa reakcja łańcuchowa”