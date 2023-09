Przemówienia Putina pod lupą. Jeden aspekt szczególnie niepokoi

Gniew, wstręt i pogarda, ale brak strachu. Takie emocje manifestował Władimir Putin w swoich przemówieniach przed i po inwazji na Ukrainę. Wyniki badania przedstawiła psycholog kliniczna Nirit Pisano podczas Sympozjum na temat strategii odstraszania zorganizowanego przez Dowództwo Strategiczne USA. Badanie omówione przez „The Moscow Times” pokazuje, że w dwóch wystąpieniach Putina do obywateli Rosji (w przeddzień i w dniu inwazji na Ukrainę na pełną skalę), głównymi emocjami były złość, wstręt i pogarda.

„To właśnie brak strachu pozwala wyjaśnić, dlaczego tradycyjne strategie powstrzymywania nie sprawdzają się w przypadku Putina” – oceniła Pisano na konferencji.

Putin chce kontynuować wojnę mimo wszystko

Badanemu (w tym przypadku Putinowi) przydzielano punkty na podstawie poziomu jego aktywacji (związku emocji z zachowaniem) oraz ocenę intencji wskazującą stopień gotowości do działania. Pod uwagę wzięto dziesięć emocji: sześć podstawowych (radość, złość, wstręt, strach, smutek, zaskoczenie) oraz cztery kolejne, istotne w obszarach takich jak polityka powstrzymywania, bezpieczeństwo narodowe i podejmowanie decyzji – rozbawienie (zabawa), pogarda, nadzieja i wiara (zaufanie).

Eksperci zwrócili uwagę, że choć działania wojskowe nie przebiegły zgodnie z planem, nie zmieniło to stanu emocjonalnego i chęci kontynuowania wojny u Putina. Rok po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę ocena intencji wyniosła 61 punktów w porównaniu z 39 i 50 punktami w przemówieniach wygłoszonych odpowiednio 21 i 24 lutego 2022 r.

Wysoki poziom złości, wstrętu, pogardy, nadziei, wiarę, a także zaskoczenie wyodrębniono z przemówienia Putina po spotkaniu z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Wyniki te mogą niepokoić, ponieważ zgodnie z koncepcją Dowództwa Strategicznego USA działania odstraszające (będące elementem strategii obrony narodowej) powinny wpływać na proces decyzyjny przeciwników Waszyngtonu. Zgodnie z założeniami należy ich zmusić do porzucenia działań zagrażających interesom USA, gdyż spowodują utratę oczekiwanych korzyści i kosztów, których się obawiają. Należy również zaproponować akceptowalną alternatywę.

Jeśli jednak wrogowi brakuje poczucia strachu, „strategie mogą czasami zachęcać do zachowań, którym staramy się zapobiegać” – zauważyła psycholog.

Już sam fakt wybuchu wojny w Ukrainie pokazuje niezwykły upór Putina w kwestii inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Putina nie zniechęciły wysiłki wywiadu USA, który od końca 2022 roku zaczął podawać informacje o jego gotowości do rozpoczęcia wojny. Był to bezprecedensowy krok, który miał na celu zarówno przygotowanie krajów NATO i Ukrainy do ewentualnych działań wojskowych, jak i odstraszenie Putina.

