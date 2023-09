Putin traci cierpliwość. Nowy rozkaz obowiązuje do początku października

Rosyjskie siły w dalszym ciągu przeznaczają znaczną część swoich sił bojowych, aby utrzymać swoje pozycje. Rosyjska armia wydaje się niechętna wycofaniu się na pozycje obronne na południu, co wydaje się rozsądnym operacyjnie działaniem. Obrona rosyjskich sił wymaga, by jeden szczebel armii spowolnił ukraiński atak, a drugi przeprowadził kontratak, który ma doprowadzić Ukrainę do cofnięcia uderzenia – podaje ISW.

Rosyjskie i ukraińskie źródła przyznały, że część ataków Rosji w okolicy wsi Robotyne było bezsensownych. Obrona w głębi powinna pozwolić rosyjskiemu dowództwu zachować krytyczną siłę bojową na potrzeby bardziej operacyjnie znaczących kontrataków oraz wysiłków mających na celu zaatakowanie atakujących sił ukraińskich. Według amerykańskich analityków decyzje rosyjskiego dowództwa pozwoliły ukraińskiej artylerii zniszczyć rosyjskie siły.

Rosyjskie dowództwo sporymi kosztami chce kupić sobie czas na froncie. Nie wiadomo po co

Rosyjskie dowództwo wojskowe może wydawać rozkazy kontrataków, aby zyskać na czasie, ale nie wiadomo, w jaki sposób Kreml zamierza wykorzystać czas kupiony za tak wysoką cenę. Rosyjska armia wydaje się niechętna do oddawania obszarów taktycznych i koncentruje się na walce o każdy metr, zamiast czerpać korzyści z głęboko przygotowanej linii obrony.

Jeden z ukraińskich dziennikarzy wojskowych podkreślił, że poświęcanie gotowych do walki sił i środków podczas operacji obronnych ma sens jedynie w dwóch sytuacjach. Jeśli daje to czas na zorganizowanie systemów obronnych na innej przygotowanej linii, lub jeśli kupuje to czas na zorganizowanie znaczącego kontrataku.

Rosji brakuje sił

Oba te rozwiązania zakładają, że Rosja ma dodatkowe rezerwy i zdolność do szybkiego ich rozmieszczenia na nowej linii obronnej lub kierunku, gdzie chce przeprowadzić kontrofensywę. Niezależnie od rosyjskich intencji tamtejsze dowództwo wojskowe w dalszym ciągu potrzebuje dodatkowych posiłków na zachodnim kierunku Zaporoża, aby obecne kontrataki rosyjskiej armii były operacyjne uzasadnione.

Rosyjskie poświęcenie może również mieć na celu wspieranie celów Kremla w zakresie wojny informacyjnej i hybrydowej. Władimir Putin po raz pierwszy potwierdził rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy 9 czerwca. Prezydent Rosji zapewnił wówczas, że Ukraina nie odniesie żadnych sukcesów oraz że ponosi ciężkie straty w personelu i sprzęcie. Putin mógł nakazać rosyjskiemu dowództwu utrzymanie pozycji, aby pokazać, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy nie ma sensu.

Ultimatum Władimira Putina

Niechęć do oddawania terenu może być także związana z próbami rosyjskich dowódców wojskowych i urzędników do osiągnięcia celów politycznych. Putin podobno miał dać Siergiejowi Szojgu ultimatum, aby do początku października poprawił sytuację na linii frontu, powstrzymał ukraińską kontrofensywę i doprowadził do odzyskania przez rosyjskie siły inicjatywy w celu rozpoczęcia ofensywy przeciwko większemu miastu.

