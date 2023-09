We wtorek 26 września Siergiej Szojgu spotkał się z urzędnikami Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, podczas którego podsumował niesprowokowaną, zbrodniczą napaść Rosji na Ukrainę, którą Kreml określa jako „specjalną operację wojskową”. – Rosyjskie grupy bojowe wytrwale podejmują wysiłki w celu pokonania wroga – powiedział Siergiej Szojgu. Jak przekazał, tylko we wrześniu „wyeliminowano” 17 tys. Ukraińców. Warto zaznaczyć, że do tych danych w żaden sposób nie odniósł się Kijów.

Szojgu o „bezsensownych atakach” Ukraińców. „Na rzeź”

Minister obrony Federacji Rosyjskiej krytycznie recenzował również ukraińską kontrofensywę, a także uderzył w państwa, które pomagają Ukrainie, przekazując m.in. kolejne transze wojskowego sprzętu.



Siergiej Szojgu podkreślił, że mimo „braku wymiernych rezultatów”, USA i ich sojusznicy nadal wysyłają Ukrainie broń, a „reżim w Kijowie poświęca niewyszkolonych żołnierzy” do przeprowadzania „bezsensownych ataków, na rzeź”. – Takie bezwstydne działania Zachodu i jego sługusów w Kijowie doprowadzają Ukrainę do samozniszczenia – powiedział szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Szojgu mówi o 2025 roku



– Nadal budujemy możliwości bojowe sił zbrojnych, w tym poprzez dostarczanie nowoczesnej broni i szkolenie żołnierzy, a także biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte podczas specjalnej operacji wojskowej. Konsekwentne wdrażanie środków i planu działania umożliwi osiągnięcie wyznaczonych celów do 2025 roku – powiedział Siergiej Szojgu, cytowany przez UNIAN.

Do tego wątku odniósł się doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. „Jakie cele wyznaczyli? Rosyjska armia całkowicie się rozpadnie? Będzie »negatywna ofensywa« aż do Moskwy? Wszystko, co tylko możliwe zostanie skradzione z rosyjskiego budżetu do 2025 roku?” – mnożył pytania Anton Heraszczenko.

