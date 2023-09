Kolejne groźby Miedwiediewa. „Bezpośredni konflikt z NATO”

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew – który sprawuje obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – słynie z agresywnych wpisów w mediach społecznościowych.

Miedwiediew wykorzystał skandal z weteranem SS-Galizien

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę opublikował mnóstwo wpisów, w których w niewybrednych słowach wygraża się zarówno władzom w Kijowie, jak i wspierającym je krajom Zachodu, w tym Polsce.

We wtorek, 26 września, Miedwiediew opublikował na Telegramie wpis, w którym wspomniał o „fraternizacji kanadyjskich zwierząt pod przewodnictwem premiera Trudeau w jego parlamencie z nazistami”.

Te słowa odnoszą się do uhonorowania w ubiegły weekend weterana SS-Galizien Jarosława Hunki. Warto dodać, że spiker parlamentu Kanady Anthony Rota przeprosił za ten skandal i podał się do dymisji.

Groźba „bezpośredniego konfliktu z NATO”

Miedwiediew odniósł się także m.in. do dostarczenia Ukrainie przez Stany Zjednoczone rakiet ATACMS. Ich zasięg wynosi ok. 300 km, co umożliwi armii ukraińskiej precyzyjne rażenie celów daleko za liniami frontu.

„Wydaje się, że Rosja ma coraz mniejszy wybór jak tylko bezpośredni konflikt z NATO, które przekształciło się w otwarcie faszystowski blok na wzór Osi Hitlera, choć większy. Jesteśmy gotowi, choć wynik zostanie osiągnięty znacznie większym kosztem dla ludzkości niż w 1945 roku…” – napisał Miedwiediew.

Heraszczenko: Broń ta będzie bardzo skuteczna

Zdaniem doradcy szefa MSW Ukrainy Antona Heraszczenki, wpis Miedwiedwa świadczy o tym, że Rosjanie obawiają się dostaw rakiet ATACMS.

„Wygląda na to, że Miedwiediew po raz kolejny pobrzękuje nuklearną szabelką. Grozi całej ludzkości w związku z dostawami czołgów Abrams i ewentualnymi dostawami rakiet dalekiego zasięgu na Ukrainę. To dowodzi, że broń ta będzie bardzo skuteczna na polu bitwy” – skomentował na X (dawniej Twitter) Heraszczenko.

Czytaj też:

Rosja sięga po nową armię. Pierwotnie na ukraiński front miała trafić w grudniuCzytaj też:

Nieoczekiwany powrót wagnerowców. Powodem mają być sukcesy Ukraińców