Rosyjski propagandysta zapowiada atak na Most Krymski. „Chcą popsuć Putinowi urodziny”

Źródło: Wikimedia Commons / CC BY 4.0 / Rosavtodor.ru

Most Krymski

Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow uważa, że Ukrainy szykuje się do dużego ataku na Most Krymski. Jego zdaniem ma to być urodzinowy prezent dla Władimira Putina.