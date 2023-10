Zełenski wysłał jednoznaczny sygnał Putinowi. „Nigdy więcej Ukraina...”

Prezydent Wołodymyr Zełenski wziął udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Obrońców Ukrainy, który przypada na 1 października. W wydarzeniu wzięli również udział polityczni i wojskowi przywódcy, zagraniczni ambasadorowie, ukraińscy żołnierze wraz z rodzinami oraz uczniowie ze szkół o profilach wojskowych.

Wołodymyr Zełenski: Nigdy więcej Ukraina nie zapłaci przyszłością swoich dzieci

– Pokolenia Ukraińców – wy i wszyscy ci, którzy teraz bronią naszego państwa i narodu, naszej wolności i niepodległości – mają możliwość osiągnięcia czegoś więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Obrona Ukrainy przed rosyjską inwazją opiera się na największej historycznie jedności naszego społeczeństwa – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent podkreślił także, że obecnie Ukraina może liczyć na największe wsparcie od sojuszników. – I nigdy więcej Ukraina nie zapłaci przyszłością swoich dzieci, swoją suwerennością (…) za iluzoryczne obietnice pokoju. Ukraina wyciągnęła historyczne wnioski – powiedział stanowczo.

Jak się zakończy wojna w Ukrainie? Zełenski: Zwycięstwo nadejdzie

Jak zaznaczył, wytrzymałość narodu ukraińskiego musi doprowadzić do pokonania Rosjan i odzyskania kontroli nad wszystkimi własnymi terenami. – Tak się stanie. Nasza jedność musi pozwolić przejść nam całą tę drogę, aby wypędzić okupanta z naszej ziemi. I tak się stanie. Odwaga, odporność, jedność – tego wszystkiego nie możemy stracić, aby nie stracić Ukrainy – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zwrócił się także do żołnierzy, którzy ryzykują własne życie, aby chronić ojczyznę. Zaapelował do nich, aby „nigdy nie stracili ani jednej szansy dla Ukrainy”, a przekształcali każdą okazję w przybliżenie jej do zwycięstwa. – A zwycięstwo nadejdzie – podsumował Wołodymyr Zełenski.

