Szwajcaria chce płacić Ukraińcom za powrót do domu. Ile może wynieść kwota wsparcia?

Władze Szwajcarii szykują się do wdrożenia planu, który ma nakłonić uchodźców z Ukrainy do powrotu nad Dniepr. Zachętą do wyjazdu ma być wsparcie finansowe w wysokości od 1000 do 4000 franków na osobę.

Choć obecnie nie da się przewidzieć, kiedy zakończy się inwazja Rosji na Ukrainę, władze Szwajcarii już teraz opracowały wstępny plan powrotu ukraińskich uchodźców do ich kraju. Proponowane stawki wsparcia finansowego Jak donosi portal „Swissinfo.ch”, plan ten został opracowany przez Państwowy Sekretariat ds. Migracji (SEM) we współpracy z władzami kantonów. Jego szczegóły zostały zaprezentowane opinii publicznej w ubiegłą środę, 4 października. Plan polega na zachęcaniu uchodźców do dobrowolnych powrotów na Ukrainę poprzez wypłaty wsparcia finansowego. Kwoty wsparcia mają wynosić na osobę od 1000 do 4000 franków szwajcarskich – tj. od 1090 do 4355 dolarów – w zależności od terminu wyjazdu. Większość Ukraińców ma wyjechać dobrowolnie Władze Szwajcarii rozważają unieważnienie Ukraińcom statusu ochrony tymczasowej w 2024 albo 2025 r. Zgodnie z przewidywaniami, do tego czasu nad Dniepr powinno powrócić ok. 70 tys. osób, w tym 80 proc. dobrowolnie. To w większości członkowie rozdzielonych rodzin, czyli kobiety i dzieci, których mężowie i ojcowie pozostali na Ukrainie. „Swissinfo.ch” zwraca uwagę, że większość uchodźców posiada paszport biometryczny, co powinno znacznie przyspieszyć realizację planu. Wyjeżdżający nie będą bowiem musieli starać się o wizę czy paszport tymczasowy. Dłuższy pobyt zmniejsza prawdopodobieństwo powrotu Najprawdopodobniej pozostałe 20 proc., czyli 14 tys. uchodźców, pozostanie w Szwajcarii aż do wygaśnięcia statusu ochrony tymczasowej. Należy dodać, że podane proporcje mogą ulec zmianie w zależności od skali zniszczeń na Ukrainie. Szwajcarskie władzę zdają sobie sprawę, że czym dłuższy pobyt, tym mniejsze prawdopodobieństwo dobrowolnego powrotu. Po upływie pięciu lat pobytu Ukraińcy będą mogli starać się o zezwolenie pobytowe, którego okres ważności wynosi kolejne pięć lat. Dobrowolne wyjazdy drogą lądową W planie pada konkluzja, że „należy zrobić wszystko, aby zachęcić do dobrowolnych wyjazdów”. Zaznaczono, że realizacja wyjazdów nie powinna nastąpić ani zbyt szybko – aby umożliwić logistyczne zaplanowanie powrotu – ani zbyt późno. W tym celu zaproponowano ramy czasowe wynoszące od sześciu do dziewięciu miesięcy. Dobrowolne powroty na Ukrainę mają być realizowane samodzielnie przez powracających i odbywać się drogą lądową. Przymusowe powroty drogą powietrzną mają być traktowane jako ostateczność. Czytaj też:

Wzrósł bilans ofiar po ataku na wieś Groza. „Ucierpiała każda z rodzin”Czytaj też:

Przykra prawda o pomocy humanitarnej dla Ukrainy. „Ile jeszcze starczy cierpliwości?”