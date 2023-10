Rosjanie skonfiskowali dom Zełenskich na Krymie. Posiadłość trafi na aukcję

Rosjanie bezprawnie anektowali ukraiński Półwysep Krymski – a właściwie Autonomiczną Republikę Krymu – już w 2014 r.

Konfiskata posiadłości Zełenskich na Krymie

Tuż po aneksji okupanci zadeklarowali, że będą respektować prawa własności krymskich nieruchomości. Sytuacja uległa zmianie po rozpoczęciu przez Rosję pełno skalowej inwazji na Ukrainę.

W maju tego roku okupacyjne władze Krymu podjęły decyzję o znacjonalizowaniu kolejnych nieruchomości, które – jak to określono – należą do „ukraińskich oligarchów”. Wśród nieruchomości znalazła się m.in. posiadłość, która należy do Wołodymyra Zełenskiego i jego żony Ołeny.

Budynek o powierzchni ok. 100 m kw. znajduje się w miejscowości Liwadia na przedmieściach Jałty. Został zakupiony przez Ołenę Zełenską w 2013 r. za kwotę ok. 160 tys. dolarów.

Dom Zełenskich zostanie zlicytowany

Ukraiński portal „Espresso.tv” donosi, że krymska posiadłość Zełenskich została właśnie wystawiona na licytację. Okupacyjna Dyrekcja Zarządzania Nieruchomościami Republiki Krymu ustaliła cenę wywoławczą na ok. 24 miliony rubli, tj. ok. 240 tys. dolarów.

Licytacja odbędzie się drogą internetową. Chętni do udziału w licytacji mają zgłaszać się do 26 października, zaś sama aukcja odbędzie się 30 października.

Przewodniczący okupacyjnej Rady Najwyższej – czyli parlamentu – Krymu Władimir Konstantinow zapowiedział w rozmowie z agencją pasową RIA Novosti, że pieniądze uzyskane ze „sprzedaży” domu Zełenskich zostaną przeznaczone m.in. dalsze prowadzenie wojny z Ukrainą.

