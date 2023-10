Skala strat Rosjan poraża. W ostatnich dniach tracą dziennie ok. tysiąca żołnierzy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy codziennie publikuje raporty na temat strat rosyjskiej armii. To dane szacunkowe, jednak ich skala jest porażająca.

Straty Rosji na Ukrainie a straty ZSRR w Afganistanie

Z ukraińskich szacunków wynika, że do 24 lutego 2022 r. Rosja straciła nad Dnieprem ok. 285 tys. żołnierzy. Liczba ta obejmuje wszystkich, którzy zostali wyeliminowani z pola walki, czyli zabitych, rannych i wziętych do niewoli.

Dla porównania, w trakcie trwającej blisko dekadę – od grudnia 1979 r. do lutego 1989 r. – inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan zginęło ok. 15 tys. radzieckich żołnierzy.

Rosja traci dziennie ok. tysiąca żołnierzy

W czwartek, 12 października, ukraiński sztab generalny zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie tempo narastania strat Rosjan znacznie wzrosło. Wynika to z prowadzonej przez Ukrainę kontrofensywy – a właściwie desperackiej obrony przed nią – która rozpoczęła się na początku czerwca.

W ciągu ubiegłej doby armia rosyjska straciła aż ok. tysiąca żołnierzy. Podobnie prezentują się raporty z ostatnich dni. Jeśli chodzi o straty w sprzęcie, Rosja straciła ubiegłej doby m.in. 42 czołgi, 44 bojowe wozy opancerzone czy 32 systemy artyleryjskie.

„W ciągu ostatniego dnia Siły Powietrzne Sił Obronnych przeprowadziły 12 uderzeń na tereny, na których skoncentrowany jest personel, broń i sprzęt wojskowy przeciwnika. Jednostki sił rakietowych uderzyły w obszar koncentracji personelu, broni i sprzętu wojskowego, 9 dział artylerii, skład amunicji i stację radarową wroga” – czytamy w porannym komunikacie ukraińskiego sztabu.

