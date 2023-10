Kadyrow chciał pochwalić się formą. „Wygląda na zmęczonego”

Przywódca Czeczenii najwyraźniej chciał rozwiać wątpliwości co do stanu swojego zdrowia. Wrzucił do sieci nagranie z joggingu.

Rosyjski dziennikarz Aleksiej Wenediktow stwierdził, że Kadyrow ma „typową ciężką niewydolność nerek” i przechodzi z tego powodu leczenie, zaś rzecznik ukraińskiego wywiadu informował, że „zbrodniarz wojenny Kadyrow jest w stanie krytycznym, a przewlekłe choroby, które miał, zaostrzyły się i doprowadziły do poważnego stanu”. Od pewnego czasu przywódca Czeczenii udziela się w sieci. „Kadyrow opublikował wideo, na którym powoli biegnie. Wygląda na zmęczonego jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń” – skomentował ten film doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko. Na nagraniu Kadyrow biegnie powolnym truchtem. twitter Choroba Kadyrowa. „Problemy z nerkami” O stan zdrowia Kadyrowa był ostatnio pytany szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Kyryło Budanow. Według Budanowa przywódca kontrolowanej przez Kreml Czeczenii faktycznie ma problemy zdrowotne, ale się z nimi uporał. – W epizodzie, o którym wspomniałeś, był naprawdę chory, ale wyzdrowiał – odpowiedział na pytanie – Trzeba to przyznać, czy nam się to podoba, czy nie – dodał. – Co to znaczy chory? Zachorował na Covid czy coś innego? – był dopytywany. – Ma problemy z nerkami. Istniało zagrożenie jego życia, ale udało mu się je pokonać – odparł Budanow. „Komentuję pogłoski o moim stanie zdrowia. Chwała Bogu, jestem żywy i zdrowy, i zupełnie nie rozumiem, dlaczego nawet w przypadku mojej choroby tworzy się taki szum? Chociaż jest to plus, bo teraz publiczność wie, które media i które osoby kłamią swoim czytelnikom” – mówił pod koniec września na nagraniu ze szpitalu czeczeński polity Kadyrow jest jedną z ważniejszych osób dla obozu władzy Władimira Putina. Bez niego, zdaniem amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), sprawne zarządzanie Czeczenią i jej pełne podporządkowanie byłoby niemal niemożliwe. Czytaj też:

