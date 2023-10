Zełenski potwierdził użycie nowej broni. „Podziękowania dla Stanów Zjednoczonych”

Pod koniec września Stany Zjednoczone podjęły decyzję o dostarczeniu Ukrainie nowego rodzaju broni.

Ile rakiet ATACMS dostarczono Ukrainie?

Chodzi o rakiety balistyczne ATACMS. Ich zasięg wynosi ok. 300 km, co umożliwia rażenie armii rosyjskiej daleko za linią frontu, np. na Półwyspie Krymskim. Władze w Waszyngtonie nie ujawniły, ile właściwie rakiet ATACMS zostanie dostarczonych nad Dniepr.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń amerykańskich mediów, to najprawdopodobniej „niewielka liczba”. Miało to wynikać z obawy części urzędników Pentagonu – czyli Departamentu Obrony USA – o eskalację rosyjskiej agresji.

Pierwsze użycie rakiet ATACMS przez Ukrainę

We wtorek, 17 października, armia ukraińska przeprowadziła ostrzał dwóch lotnisk na terytoriach okupowanych – w Berdiańsku na Zaporożu oraz w Ługańsku w Donbasie. Wskutek ostrzału Rosjanie stracili m.in. dwa śmigłowce.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny poinformował na Telegramie, że do ostrzału użyto wspomnianych rakiet. Do wpisu załączył nagranie dokumentujące wystrzelenie jednej z nich.

„ATACMS. To robota naszych żołnierzy. Dziękuję za waszą służbę. Dziękuję partnerom za wsparcie. Razem do zwycięstwa” – czytamy we wpisie gen. Załużnego.

Zełenski: Porozumienia z Bidenem są realizowane

Użycie nowych rakiet potwierdził także w cowieczornym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają. A dziś szczególne podziękowania dla Stanów Zjednoczonych. Nasze porozumienia z prezydentem Bidenem są realizowane. Są realizowane bardzo dokładnie. ATACMS zaprezentowały się – skomentował przywódca Ukrainy.

Czytaj też:

Rosjanie rzucili wszystko na jedną szalę. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Ukraina musi przetrwaćCzytaj też:

Niektórzy widzą tu drugi Bachmut. Polak walczący dla Ukrainy: Chcą wziąć miasto w okrążenie