Ołeh Sencow odniósł obrażenia na froncie. Został trafiony odłamkiem pocisku

47-letni Ołeh Sencow to pochodzący z Symferopola na Półwyspie Krymskim ukraiński reżyser.

Rosjanie więzili Sencowa przez 5 lat

Został aresztowany i wywieziony do Moskwy w maju 2014 r. – czyli tuż po aneksji tego terytorium przez Rosję – pod zarzutem planowania działań terrorystycznych. Miało to polegać m.in. na rzekomej przynależności do Prawego Sektora.

Artysta od samego początku zaprzeczał oskarżeniom i podkreślał, że działania rosyjskich służb i wymiaru sprawiedliwości mają charakter prześladowań politycznych. W sierpniu 2015 r. został skazany przez rosyjski sąd na 20 lat łagru.

Pokazowy proces Sencowa był szeroko krytykowany w wielu krajach. Ostatecznie Sencow spędził w łagrze 4 lata. Został zwolniony we wrześniu 2019 r. w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą.

Sencow stanął w obronie swojej ojczyzny

Tuż po rozpoczęciu przez Rosję napaści na Ukrainę reżyser wstąpił w szeregi Sił Obrony Terytorialnej Kijowa, a następnie został skierowany do walk na froncie.

W lipcu tego roku został niegroźnie ranny. „Wyciągnęli mi odłamki z twarzy, mniejsze już na zawsze zostaną w moich rękach i nogach” – zrelacjonował wówczas Sencow na Facebooku.

Sencow kolejny raz został ranny

Trzy miesiące później reżyser znów odniósł obrażenia w trakcie walk z Rosjanami. Kolejny raz został trafiony szrapnelem. Na szczęście, także i tym razem rany nie są zbyt poważne.

„Kolejny uraz, ale znowu lekki – fragment pocisku utknął mi w boku” – czytamy we wpisie Sencowa, który został opublikowany w czwartek, 19 października.

