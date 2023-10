Putin spotkał się z potencjalnym kandydatem na prezydenta? Mieli rozmawiać o zawieszeniu broni

„26 października 2023 r. Grigorij Jawlinski spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem” – poinformowała we wpisie w serwisie Telegram rosyjska opozycyjna partia Jabłoko. Lider ugrupowania miał dyskutować z prezydentem Rosji na temat zawieszenia broni w Północnym Okręgu Wojskowym.

Rosja. Spotkanie Putina z Jawlinskim

Pod koniec września wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że działania oddziałów na tym terenie będą trwały „do momentu całkowitego zniszczenia nazistowskiego reżimu w Kijowie”. Podczas wizyty na Kremlu Jawlinski miał jednak wyrazić przekonanie o „konieczności jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji” w sprawie zawieszenia broni oraz zadeklarować gotowość do uczestniczenia w rozmowach pokojowych.

Rosyjscy politycy mieli także rozmawiać o przyszłych problemach ekonomicznych, wynikających z „fragmentacji światowego systemu gospodarczego”. We wpisie podkreślono, że nie podjęli tematu zbliżających się wyborów prezydenckich, w których jednym z potencjalnych kandydatów jest Jawlinski.

Potencjalni kandydaci na prezydenta Rosji

Ekonomista publicznie deklarował, że rozważy możliwość udziału „pod warunkiem zebrania pod jego nominacją co najmniej 10 mln podpisów”. Do tej pory nie doszło jednak do negocjacji z prezydencką administracją.

Partia Jabłoko wielokrotnie podkreślała, że stanowisko jej lidera w sprawie agresji zbrojnej jest powszechnie znane. Jawlinski sprzeciwia się „specjalnej operacji wojskowej” Rosji w Ukrainie i nalega na jak najszybsze zawieszenie broni.

„Uważa, że najważniejsze jest życie ludzkie, wolność, prawdziwa demokracja i efektywna nowoczesna gospodarka” – podkreśliło ugrupowanie we wpisie w serwisie Telegram. Podczas czwartkowego spotkania ekonomista miał „szczegółowo przedstawić” swoje przekonania Putinowi.

