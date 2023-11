Putin żartuje z sankcji. „Będzie mniej pluskiew”

„Prosimy o więcej sakcji dla Rosji! To osobista prośba Putina!” – tak skomentował wypowiedź rosyjskiego przywódcy doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko.

Putina rozbawił pomysł zakazu eksportu śrubokrętów i igieł do jego kraju. Mówił, że im mniej „barachła” z zagranicy, tym lepiej, bo rośnie szansa, że do Rosji nie będą sprowadzone pluskwy z innych państw. Tym samym nawiązał do dużego problemu Paryża i Londynu, które zmagały się ostatnio z plagą tych owadów. Żartował tez, że sankcje nie powstrzymały importu do Rosji wartościowych zachodnich towarów, takich jak luksusowe mercedesy (auta trafiają do Rosji przez inne kraje), i że Moskwa będzie pracować nad osłabieniem sankcji, kupując, co chce na światowych rynkach.

Sankcje nie działają? Wzrost gospodarki w Rosji szybszy niż USA

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że spodziewa się coraz surowszych sankcji nałożonych przez Zachód w związku z wojną w Ukrainie. Jednak według jego słów w Rosji rośnie poczucie, że takie kary „szkodzą także zachodnim interesom”, podczas gdy rosyjska gospodarka dobrze się adaptuje do zmian.

Reuters odnotowuje, że Władimir Putin przygotowuje wartą 2,1 biliona dolarów gospodarkę na długą wojnę, a nadzieje Zachodu na podsycenie szybkiego rosyjskiego kryzysu gospodarczego za pomocą najsurowszych sankcji, jakie kiedykolwiek nałożono, nie spełniły się.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w tym roku wzrost gospodarczy w Rosji wyniesie 2,2 proc. – będzie szybszy niż w Stanach Zjednoczonych czy strefie euro – choć w zeszłym miesiącu Fundusz obniżył swoją prognozę wzrostu na 2024 r. do 1,1 proc. Warto przy tym podkreślić, że badacze z Yale w kwietniu skrytykowali MFW za to, że „nabiera” się na oficjalne statystyki gospodarcze Rosji. Ich zdaniem jej władze ukrywają niekorzystne wskaźniki gospodarcze.

Pieskow zapytany o przewidywania dotyczące nałożenia większej liczby sankcji przez USA, odparł: „Spodziewamy, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska będą w dalszym ciągu wymyślać nowe sankcje, choć wyraźnie już brakuje im pomysłów”.

